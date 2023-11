Lotta alla povertà, torna la Colletta Alimentare: in 110 supermercati la spesa è solidale

"Facciamo un gesto concreto insieme". È questo lo slogan della 27ª giornata nazionale della colletta alimentare, iniziativa promossa dalla Fondazione Nazionale Banco Alimentare Onlus. In tutte le regioni d’Italia, sabato sarà possibile fare beneficienza per contrastare la povertà grazie a un piccolo contributo che per le quasi 43mila persone bisognose in tutta la Regione è un grosso aiuto. In più di 400 supermercati nelle Marche, di cui 110 nella Provincia di Pesaro e Urbino, più di 5mila volontari indosseranno la pettorina arancione e distribuiranno le buste della spesa nelle quali inserire beni di prima necessità da donare. Si invitano le persone ad acquistare prodotti a lunga conservazione e non deperibili come olio, scatolame (legumi, carne, tonno o verdure), polpa o passata di pomodoro e alimenti per l’infanzia.

Il lavoro fatto negli anni dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus è enorme. La longevità dell’ente, che quest’anno festeggia il 30° anniversario dalla sua fondazione, è sinonimo di un lavoro puntuale, accurato ed estremamente importante per cercare di contrastare la povertà alimentare, piaga sociale ancora troppo presente nel territorio. Basti pensare che secondo i dati Istat del 2021, circa il 6,8% delle famiglie marchigiane vivono in uno stato di povertà assoluta. Nel 2022, la Fondazione Banco Alimentare Marche ha assistito tutte quelle persone bisognose registrate alle organizzazioni partner territoriali, dalle Caritas alla Croce Rossa, passando per banchi di solidarietà e altre strutture caritative. Più di un terzo risiedono nella Provincia di Pesaro e Urbino, 15.392. Un dato significativo che si cerca ogni giorno di combattere grazie alle donazioni di volontari, aziende e di chiunque voglia contribuire alla causa.

"Il valore del cibo che noi distribuiamo in un anno, è pari a circa 8 milioni di euro – ha spiegato la presidentessa della Fondazione Banco Alimentare della Regione Marche, Silvana Della Fornace, intervenuta alla conferenza stampa organizzata al magazzino di Pesaro –. Se la pubblica amministrazione dovesse acquistare il cibo che noi doniamo ai poveri in questo territorio, spenderebbe cinque volte tanto. Noi restituiamo un valore al cibo che è cinque volte superiore di quello che viene percepito. Beni alimentari che sarebbero destinati al macero perché prossimi alla scadenza e per altri motivi, vengono subito immessi nel circuito del bisogno e riacquistano valore". Questa edizione della colletta alimentare vedrà per la prima volta la partecipazione delle società sportive. Il calcio con la Vis Pesaro, il basket con la Vuelle e il calcio a 5 con l’Italservice si alterneranno allo Spazio Conad di via Gagarin. Pesaro Rugby sarà al Conad Superstore in via del Novecento e la pallavolo con la Megabox Volley Vallefoglia farà invece turni di volontariato all’Eurospin di Montecchio, in via Pascali.

Lucia Arduini