Lotta allo smog. Ecco i divieti fino ad aprile

Sono in vigore, da ieri e fino al 15 aprile 2025, le nuove misure per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente. Lo fa sapere con una nota il Comune di Pesaro. Per quanto riguarda le misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, queste vengono attuate "nell’area urbana di Pesaro denominata ‘Zona blu’ delimitata da: "inizio Comune di Pesaro Strada Statale 16 Adriatica (località Fosso Sejore), Strada Panoramica Ardizio, via Lombroso, Via Guerrini, via Carloni, via Pantano, Strada Pantano Castagni, via Pertini, via Bonini, via A. Costa, linea ferroviaria, fiume Foglia, mare". La limitazione è in vigore dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Nei giorni e orari stabiliti non potranno circolare nella zona blu: autoveicoli a motore diesel di omologazione ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3; Autoveicoli a motore a benzina di omologazione ante Euro, Euro 1; motoveicoli con motore di omologazione ante euro; Ciclomotori a motore termico di omologazione ante euro. Nelle unità immobiliari dove è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, vige il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida. Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi.