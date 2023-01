Lotta dura per i saldi, ma tanto arriviamo tardi

Gentile lettrice,

trovo encomiabile il suo spirito di chiamata a raccolta del maggior numero di "saldisti" per dare una mano ai negozianti che forse non hanno avuto una grande stagione ufficiale. Stiamo parlando di un settore in cui bisogna muoversi con cautela e piedi di piombo perché i dati reali sulle vendite prenatalizie sono sempre soggetti a tira e molla a seconda da chi vengono dichiarati e contro chi. Ma il "saldo" è ormai parte integrante di noi, chi non ha dato almeno il suo piccolo contributo alla "lotta comune" degli sconti che tagliano le gambe ai prezzi ufficiali non può sentirsi a buon diritto parte integrante della comunità. A fare rabbia c’è comunque quello sempre più fortunato che tutto quanto noi pensavamo di aver acquistato con grande vantaggio lui ha trovato il modo per portarselo a casa e un prezzo ridicolo rispetto a quello che abbiamo pagato noi. Per esempio sono mesi che sto puntando una giacca che pare fatta per me. Prevedo che entrerò, il negoziante mi sorriderà, mi darà un’occhiata globale alla stazza corporea e mi dirà come sempre, con aria dispiaciuta: mi spiace ma per lei ci vorrebbe una taglia 60, ma l’ultima l’ho venduta proprio ieri, ci sarebbe quest’altra che vedrei bene per uno alto come lei .... sì, buona sera!