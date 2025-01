Lotta ristretta Macerata Feltria-Sassocorvaro, Cuccurano in pole

Anche il campionato di Seconda categoria ha concluso il girone d’andata.

Nel girone A per la vittoria finale la lotta è ormai ristretta tra le due capolista: Macerata Feltria e Sassocorvaro che hanno 13 punti in più della terza classificata (il Casinina). Alla fine del campionato permanendo un distacco tra la seconda e la terza superiore di 10 punti la seconda non avrà l’obbligo di disputare i playoff del girone (A) ma andrebbe a spareggiare direttamente con la vincente i playoff dell’altro girone (B). In fondo alla classifica ‘se desto’ il Montelabbate che dopo aver raccolto 2 punti in 14 gare, sabato ne ha presi 3 (contro la Santangiolese).

Il commento. "La squadra è in forma- commenta il presidente dell’Avis Sassocorvaro Adriano Montanari- abbiamo 16 giocatori di spessore, siamo sereni e tranquilli, i ragazzi stanno seguendo alla perfezione il mister e speriamo di continuare in questa bella corsa che è ancora lunga considerando che ci sono da giocare 15 partite".

I numeri. L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (34 reti), la difesa più granitica è del Sassocorvaro (10 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (38). Il Ca Gallo e la Santangiolese amano più delle altre il pari (6 volte). La Santangiolese ha anche l’attacco più asfittico del girone (9 gol all’attivo).

I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 7 reti: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto). 6 reti: Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro) e Francesco Rossi (O.Macerata Feltria), 5 reti: Nicola Bravi (Vadese), Alberto Saltarelli (O.Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Diego Sanchini (Ca Gallo) e Filippo Giangolini (Ca Gallo). Seguono con 4 reti a testa 9 calciatori.

Nel girone B la classifica nei quartieri alti è molto diversa, qui tra la prima e la nona in graduatoria ci sono solo 7 punti di differenza. Quindi sarà battaglia tra più squadre fino alla fine. Sabato la vetta è stata riconquistata dal Cuccurano che ora si è posionato a più 1 dall’Urbinelli e dal Maroso Mondolfo e a 2 punti sul duo Della Rovere – Villa Ceccolini. Fanalino di coda il Vf Adriatico.

I numeri. Più gol di tutti gli ha segnati il Della Rovere (29), la Marottese Arcobaleno è invece quella che ne ha subiti di più (35).Il Gradara calcio è il team più abbonato ai pareggi (6). Le difese meno perforate (10 i gol subiti) appartengono al Cuccurano e al Delle Rovere.

I bomber. 9 reti: Omar Elkheir (Della Rovere) ed Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo). 8 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli), Antonio Tedesco (A.River Urbinelli). 7 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere). 6 reti: Andrea Battisti (Fortuna Fano), Ardit Basha (Ies Santa Veneranda), Mattia Campanelli (Arzilla) e Lorenzo Turrini (Real Mombaroccio). 5 reti: Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Jacopo Sensoli (Gradara), Andrea Manna (Isola di Fano), Manuel Tonucci (Villa Ceccolini). Seguono con 4 reti a testa 8 calciatori.

