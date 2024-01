Lotta salvezza. Treviso ruggisce. Brindisi che beffa

Come nei vecchi luna-park, Treviso riacciuffa la coda di Pesaro spingendo forte per risalire verso l’alto. Se gli innesti della Vuelle finora non sono riusciti a cambiare la situazione, quelli di Treviso hanno aiutato parecchio la squadra a risollevarsi. In particolare, Olisevicius è stato l’eroe di serata nella vittoria contro il Banco di Sardegna con una ’doppia doppia’ da 18 punti e 10 rimbalzi. Un dato che dimostra che i rimbalzi non si prendono solo con l’atletismo - il tiratore lituano non è proprio esplosivo - ma anche con la determinazione. Frank Vitucci ha salvato la panchina, D’Angelo Harrison ha stoppato le contestazioni segnando 14 punti in soli 17’. Mentre Sassari continua a bucare le partite in trasferta e l’unico campo in cui ha vinto dall’inizio di stagione resta, purtroppo, quello della Vuelle. A Brindisi, che adesso è staccata di 4 punti dalle penultime, non è andata altrettanto bene, trafitta da Pullen che negli ultimi 15’’ del match ha segnato prima la tripla del sorpasso (77-78) e poi ha chiuso i conti col canestro dell’80-77 sfruttando la palla rubata da Markel Brown. O meglio sarebbe dire persa da Frank Bartley a 4’’ dalla fine. E’ il destino di chi maneggia molti palloni: a volte va bene, altre può andare molto male. L’ultima spiaggia per l’Happy Casa è davvero sull’Adriatico: domenica la Carpegna Prosciutto ha la grande occasione di chiudere almeno una porta aumentando il vantaggio sui pugliesi e piazzando un 2-0 nei confronti diretti che sarebbe una sentenza. Certo, poi rimane la roulette russa della seconda retrocessione da giocarsi con la Nutribullet. Ma almeno un passo avanti bisogna farlo.

e.f.