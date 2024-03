L’ottava ha un suono complicato. Il Fosso ospita l’osso duro Notaresco

La Forsempronese oggi per l’ottava giornata del girone di ritorno ospita al Bonci di Fossombrone il S. Nicolò’ Notaresco, quotata compagine che attualmente occupa nella classifica generale la quinta posizione con 39 punti, 8 in più del team del presidente Nardini. Un incontro che vede il Notaresco scendere a Fossombrone per la prima volta nella sua lunga storia calcistica. All’andata (il 28 ottobre 2023) la partita al termine di una gara sostanzialmente equilibrata fini sul risultato equo di parità (0 a 0). Nell’occasione tra le fila dei metaurensi ci fu il debutto del giovane Calvosa (classe 2006) che ora dopo aver partecipato al torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Categoria è ritornato disponibile domenica scorsa (giocando l’ultima mezzora) e che però per oggi essendo leggermente acciaccato è in dubbio. Il Notaresco viene dal successo di mercoledì sera a Fano (2-4) e quindi si preannuncia particolarmente in forma. Assenti nel Fossombrone per infortunio il capitano Lorenzo Pagliari, Camilloni e il giovane Bio. Acciaccati: Germinale, Fagotti e Calvosa. "Dobbiamo ripartire dopo questa brutta sconfitta di domenica scorsa a Termoli- sottolinea alla vigilia della partita odierna il mister della Forsempronese Michele Fucili- e cercare di riprendere il cammino fatto fino a poco tempo fa. Affrontiamo sicuramente una delle squadre più in forma del campionato e che ha la possibilità di giocare con la mente libera e questo po’ essere per noi uno svantaggio, però come dico sempre non dobbiamo pensare agli altri, dobbiamo solo fare più punti possibili perché ne abbiamo bisogno". Calcio d’inizio ore 14,30.

Così in campo

Fossombrone: Amici, Bianchi, Calvosa, Bucchi, Urso, Rovinelli, Palazzi, Conti, Germinale, (Battisti), Giacchina, Casolla. A disp. Marcantognini, Lorenzoni, Pandolfi R., Battisti (Germinale), Brigidi, Mea, Procacci, Pandolfi L, Fagotti, Aguzzi. All. Michele Fucili.

Notaresco (4-3-2-1): Curtosi; Pulsoni, Casella, Ferri, Pierantoni; Marcacone, Di Bartolo, Francofonte; Scipioni, Belloni, Bonfiglio. A disp: Barretta, Campestre, Costatini, Ruggiero. Saccomnanni, Formioni, Forcii, Carnevali, D’Aloia. All. Bruno.

Arbitro Cosimo Papi di Prato

Amedeo Pisciolini