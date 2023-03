Lotteria del Carnevale, ecco i biglietti vincenti Il primo si aggiudica una bicicletta elettrica

Ancora echi sul Carnevale del Carnevale dei Ragazzi di Pesaro. Come ultimo atto, nella mattinata di ieri è avvenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della "lotteria di sostegno" a margine, appunto, della 66^ edizione del Carnevale dei Ragazzi, dopo la vendita dei preziosi tagliandi. Questo l’elenco dei quindici numeri vincenti: Bicicletta elettrica A 231; Computer portatile C 670; Climatizzatore A 217; Tablet C 612; Televisore LDC 24" A 508; Smartphone A 862; Trolley B 081; Forno microonde B 534; Macchina da caffè C 875; Zaino Mandarina D 769; Grattugia elettrica A 750; Tritatutto E 658; Minipimer B 482; Cinta in pelle A 941; Portachiavi E 347. I premi vanno ritirati entro trenta giorni (6 aprile) telefonando al numero 072155783. (Alberto).