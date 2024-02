Lotteria del Carnevale, i biglietti vincenti: ecco chi andrà in crociera

L’ultimissimo capitolo del Carnevale di Fano 2024 si è svolto a Fano Tv dove al termine del rogo del Pupo in piazza, martedì sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale di Fano 2024, alla presenza del notaio Alfredo De Martino. Quattro le mani fortunate che hanno estratto le palline dall’urna, componendo la terna di numeri affiancata della serie, in tutto 10, che portavano il nome delle altrettante maschere d’Italia che compongono il memorandum presentato dalla città di Fano all’Unesco, per far diventare i carnevali storici Patrimonio dell’Umanità.

E’ il biglietto serie FARINELLA numero 485 ad essersi aggiudicato l’ambito 1° premio, una crociera per due persone con compagnia a scelta, offerto dall’agenzia di viaggi YouGiaraTraverl. Il 2° premio, una Cargo E-Bike e 3 caschetti messi in palio da Bici Cascioli va al tagliando RE BERTOLDO n. 830. Sono invece 6 mesi d’abbonamento in palestra con il metodo Wyb di Personal Fitness Lab il 3° premio vinto dal biglietto serie RE BERTOLDO n. 976.

Gli altri premi estratti: tagliando TASI 165 (smartphone Samsung Galaxy Z-Fold 3 offerto da Top Tel), LAVICA 207 (due lettini stagionali da Bagni Carlo per l’estate 2024), RE GIOCONDO 070 (Borsa in pelle con marchio in argento di Claudio Pacifici), LAVICA 233 (una trousse di prodotti della Profumeria Taussi), LAVICA 248 (crepiera + set mestoli di Arredare la Tavola), RE BERTOLDO 147 (12 bottiglie di Moretta Cristal del Caffé del Porto) e per finire al biglietto PEPPE NAPPA 392 una cena per due persone al ristorante Il Galeone.