Lotteria del porto Biglietti vincenti e premi

Questi i 42 premi con i numeri estratti della lotteria della festa del porto 2023. A451 Cucina Scavolini; B271 Bici Elettrica "Eros Cicli"; B884 Deumidificatore portatile Iem; B383 Abbonamento Parcheggio Il Curvone; C802 Abbonamento Basket Vuelle; C543 Casco integrale Valentino Rossi; B109 Smart Box Marchionni Viaggi; B847 Aspirapolvere Ital Racoon; A021 Bicicletta Velomarche; C494 Vapor Control Fogacci; B073 Vapor Control Fogacci; B812 Giubbotto in tessuto Piero Mancini; C229 Giubbotto moto; B010 Coppia gomme moto; B379 Occhiali da sole Ottico Ciaroni; C253 Occhiali da sole Ottico Ciaroni; A634 Bistecchiera elettrica Grill Fogacci; C113 Cinque lezioni equitazione Valley Ranch Forlani; B290 Buono spesa € 100 Bancarella mercato Ape Andrea; C762 Cinque lezioni di equitazione Valley Ranch Forlani; C281 Pastaiola acciaio Ortofrutta; C474 Plaid trapuntato Gallizioli Michele; A866 Abbonamento Vis Pesaro; B023 Abbonamento Pallavolo Megabox; B913 Cena 2 persone Da Sante; B860 Kit Prodotti Biologici; C749 Casco e portacasco; C597 Plaid trapuntato invernale Gallizioli; A480 Quadro Comitato Festa del Porto; B151 Casco per ragazzo; A380 Confezione spumanti Bibi Vini e Liquori; A985 Confezione di vino Conventino di Monteciccardo; B003 Torta Pasticcera Bar Serafino; B511 Torta Gelateria del Porto; C196 Buono spesa Rosticceria Marisa e Paolo; B220 Buono spesa Gastronomia del Porto; C578 Buono spesa Gastronomia del Porto; A406 Buono spesa Gastronomia del Porto; C746 Buono spesa Gastronomia del Porto; C785 Buono spesa Gastronomia del Porto; B621 Buono spesa Gastronomia del Porto; A782 Quadro Comitato Festa del Porto. Gli organizzatori ricordano che i premi si ritirano entro il 31 agosto presso la Parrocchia Santa Maria del porto in via Antinori 2 Pesaro dalle 16.30 alle 19.15 nei giorni feriali.

l. d.