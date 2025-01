Lotteria Italia, il retroscena: “Mia suocera a soli tre numeri da quel biglietto milionario”

Pesaro, 9 gennaio 2025 – Lucia Orazi, moglie del titolare della tabaccheria Cardinali di piazza Lazzarini dove è stato venduto il secondo biglietto della lotteria Italia da 2,5 milioni di euro: il vincitore si è fatto vivo?

“No, silenzio assoluto”

Lotteria Italia della Befana Vinto Secondo Premio Tabaccheria di Marcello BucciLucia Orazi Moglie del Titolare

Faccia uno sforzo, non c’è proprio nessun indizio in più?

“Sì, forse uno sì”

Quale?

“Mia suocera ha acquistato diversi biglietti della lotteria quest’anno, tra i quali uno che è andato molto vicino a quello vincente: lei ne aveva uno sempre della serie T, ma con finale 45 anziché 42. Solo tre cifre in meno del biglietto vincente. Sono stata io a portarglielo a casa, secondo lei tra fine novembre e dicembre. Questo lascia aperta anche la pista locale, quel biglietto potrebbe essere stato venduto a un pesarese e non, come sembrava in un primo momento, a turisti che a novembre erano pochi. Ma resta ovviamente una nostra supposizione, anche perché la nostra commessa Raffaella continua a sostenere il contrario”

E cioè?

“Che il lotto con la lettera T sia stato consegnato dopo l’inizio di dicembre ed era molto sostanzioso: ne avevamo sei pacchi e sono stati smaltiti fino alla fine, fino a gennaio e quindi potrebbero davvero essere stati acquistati da turisti negli ultimi giorni. Dall’inizio di dicembre in poi hanno iniziato a spedirci sempre il lotto con la lettera T. I biglietti vanno in ordine alfabetico e ci vengono forniti dalla lotteria nazionale, direttamente da Roma”.

Nel caso avesse ragione la sua dipendente?

“Tornerebbe la pista del turista. Diciamo che in questo modo le piste si confondono un pochino”

Un bel rebus, e suo marito cosa dice?

“Ascoltava con interesse il racconto di sua mamma”

A proposito, come c’è rimasta sua suocera?

“Per la miseria, ha esclamato, sono andata vicinissima alla vittoria. Due anni fa ci andammo vicini, stavolta vicinissimi. Sarebbe bastata l’estrazione di tre numeri più avanti e quel biglietto sarebbe rimasto in tabaccheria e ci avrebbe arricchiti”

Avrebbe arricchito sua suocera...

“Conoscendola, sicuramente mia suocera avrebbe girato buona parte dei due milioni e mezzo a noi”

E lei magari avrebbe venduto la ricevitoria della fortuna a un bel prezzo e cambiato vita...

“No no, io avrei continuato a restare in tabaccheria perché il mio lavoro mi piace e poi se nella vita non lavori cosa fai? Ma non sono una sognatrice, non penso a quello che poteva essere e non è stato o a quello che sarà. Se il destino vuole le cose accadono, altrimenti no. Non amo né i rimpianti, né le illusioni”

Come hanno reagito i vostri clienti?

“Tutti stupiti per la fortuna che ci bacia, tanti si sono congratulati”

Commenti?

“La prossima volta acquistiamo il biglietto della lotteria anche noi, ormai abbiamo capito che siete fortunati e verremo sempre qui”

C’è chi ha puntato anche su altre scommesse?

“Certo, come sempre, chi puntava prima continua a puntare ancora e c’è anche chi è venuto a giocare per la prima volta”

Quanto scommette la gente?

“Dai cinque ai dieci euro in media, sono prudenti, cercano la fortuna con poco. Magari c’è qualcuno più convinto, che dice di sentirselo che quella è la volta buona e quindi punta di più, ma al massimo venti euro”

Aldilà della lotteria quali sono i giochi che vanno per la maggiore?

“I Gratta e vinci, si scommette da uno a venticinque euro e si può vincere dalla piccola alla grande somma, anche migliaia di euro. Poi la cartella “Turisti per sempre“ che dà una vincita subito e una rendita mensile e questo piace molto ai nostri clienti che gradiscono e puntano anche su “Il miliardario“”

Lei gioca molto?

“No, a me non piace molto giocare, però, visto come vanno le cose...Qualche biglietto della Lotteria Italia l’avevo acquistato anche io”

Ricorda le vincite che hanno lasciato il segno nel suo esercizio?

“Diverse, ma voglio ricordare l’emozione per i 500mila euro vinti nel 2017 con un Gratta e vinci da cinque euro, e poi l’anno dopo, nello stesso gioco, la vincita da 50mila euro, puntandone venti. Ma sono frequenti anche le vincite da mille euro, specie acquistando il Gratta e vinci da 20 euro”.

Ha vinto più nessuno dopo la lotteria milionaria dell’altroieri?

“Sì, proprio oggi, un Gratta e vinci da 20 euro ne ha fruttati 500”

Chi era?

“Una persona di mezza età che ci frequenta spesso”

Come ha commentato?

“Ha ammesso: “Ecco, lo sapevo che questa tabaccheria era fortunata“”.