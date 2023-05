L’ottimismo di ’Macio’, del Sandy beach: "Il prossimo week end puntiamo al pienone"

"Il pienone in spiaggia forse no, ma poco ci mancherà".

È la scommessa che si è fatto Massimo Mercanti, detto "Macio", il titolare del ’Sandy Beach’ Sottomonte, riferendosi a questo fine settimana che secondo lui rappresenterà "il vero inizio dell’estate 2023".

E come dargli torto. Dopo i giorni precedenti caratterizzati dal maltempo e dalla conta dei danni dopo l’alluvione, il caldo e la bella stagione iniziano a farsi sentire: "Ci sono tanti clienti che ogni mattina vengono a prendersi il sole in spiaggia, purtroppo gli scorsi giorni è stato impossibile accoglierli per via del tempo brutto e del freddo, ma quest’anno già da inizio maggio avevamo le prime richieste, siamo una città di mare e la gente non vede l’ora di ritornare con i pieid sulla sabbia. E poi in tantissimi hanno già fatto il primo bagno dell’anno. Questa siituazione lancia un messaggio chiaro e importante: c’è una gran voglia di ripartire dopo gli anni difficili trascorsi da tutti".

Nella spiaggia di Mercanti, fortunatamente, non si contano danni legati al maltempo ma "solo un po’ di spiaggia mangiata sulla battigia che poi si è sistemata da sola. Però - aggiunge -, ci siamo ritrovati molti detriti sulla riva della spiaggia: dai semplici rami alla pastica, che abbiamo subito ripulito. Ormai è tutto pronto - conclude - aspettiamo solo di rivedere i nostri clienti".

g.m