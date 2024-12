Lotto, 21mila euro grazie a una quaterna

La fortuna ha bussato alle porte di Macerata Feltria: una vincita di 21 mila euro è stata segnalata nel paese. Un bel regalo di Natale in anticipo. A riportarlo l’agenzia specializzata Agipronews che ha elencato diverse vincite, ieri al Lotto, nella regione Marche. Chi è la fortunata o il fortunato? Questo non si sa, massima discrezione nel paese feltresco dove sono diverse le persone che confermano la vincita. Dovrebbe trattarsi, con tutta probabilità, di qualcuno del posto. Se non di un cittadino di Macerata Feltria di qualcuno che vive nei vicini paese o che ci si reca per motivi. La vittoria al concorso è stata assicurata grazie ad una quaterna pura di numeri, sempre come riportano i ben informati del paese che però dicono di non sapere il nome del vincitore.

fra. pier.