Lotto, vinti più di 22mila euro

È stato un sabato fortunato a Urbino: con l’estrazione al gioco del Lotto del 18 novembre sono stati vinti 22mila e 500 euro.

Chi è o chi sono i vincitori? Ovviamente non si conoscono così come la ricevitoria che avrebbe, comunque, sede nel territorio ducale come riporta l’agenzia di stampa specializzata Agipro News. Che si tratti di una persona di Urbino, di un turista o studente non è certo, sicuro è però il terno che che ha portato alla combinazione vincente con i numeri 13 - 26 - 40, sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Gioco del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio anno.

fra. pier.