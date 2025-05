Lube Civitanova sconfitta da Trento: prestazione altalenante in gara 3

Chinenyeze 6 I suoi turni al servizio sono sempre molto interessanti per la Lube ma è decisamente meno efficace di altre occasioni a muro.

Gargiulo 5.5 Partita complicata la sua, sembra poco lucido e con qualche secondo di ritardo, soffre tanto i primi tempi avversari.

Loeppky 6: nel secondo set tiene i suoi in gara trovando delle giocate incredibili anche nei momenti difficili poi anche lui finisce per calare.

Orduna 5.5: Medei lo chiama in causa nel terzo set per provare a dare una scossa ma anche lui è impreciso.

Balaso (L) 6 Prestazione solida la sua, prova a dare una mano a mettere ordine in ricezione ma la gara si fa subito complicata e non sempre i compagni lo aiutano.

Bisotto sv Viene usato come schiacciatore nel secondo set ma non riesce a incidere.

Boninfante 5.5 La grande pressione di una sfida del genere si fa sentire, bene al servizio ma in regia ogni tanto qualcosa non funziona soprattutto sulle scelte.

Poriya 6: viene chiamato in causa nel terzo set per provare a dare una spinta ai suoi, ci prova soprattutto al servizio.

Nikolov 5.5: parte benissimo con un paio di giocate davvero eccezionali poi anche lui finisce per andare in difficoltà.

Lagumdzija 6.5: benissimo nei primi due set, sono suoi i punti che tengono Civitanova in gara ma non basta.

Dirlic sv

Podrascanin sv

Bottolo 6: ci prova anche se le condizioni non sono affatto buone, quando le cose cominciano ad andare male Medei decide di risparmiarlo.

Tenorio sv

Medei (all.) Il fattore campo continua a essere determinante in questa serie con Trento. Dopo la vittoria e la prestazione in gara 2, la trasferta sembrava un po’ più abbordabile invece il match sul campo dell’itms è a senso unico per i padroni di casa. Ora servirà cambiare marcia.