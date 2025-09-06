Luca, 16 anni, allergico ai divieti: "Se la lezione è noiosa, io ci gioco"

"Se la lezione è noiosa, prendo il telefonino e mi metto a giocare ai videogiochi. Se siamo più di uno in classe, ci scappa il campionato". Luca ride, fa spallucce, non ha 16 anni ed è allergico ai divieti. Li prende come una sfida, anche se non si vince nulla. "Basta non farsi scoprire", dice tranquillo. Quest’anno Luca andrà in prima superiore: gli diciamo che il divieto di usare il telefonino sarà uguale a quello che gli avevano imposto i professori delle scuole medie l’anno scorso. Resta in silenzio, l’argomento è di scarsissimo interesse per lui. Proviamo con due ragazze: stessa età, ma atteggiamento opposto. "E’ giusto – dicono Ilaria e Roberta, pronte ad andare al Bramante –. E’ una buona iniziativa se aiuta ad essere più concentrati in classe e quindi effettivamente puoi acquisire e imparare meglio quello che a scuola ti insegnano". Però si vede subito che sono scettiche sull’esito finale: "Mio fratello l’ha sempre usato anche durante l’orario scolastico – dice Ilaria –. Insomma dipende molto dai professori: ci sono quelli che ti lasciano fare e chi invece no. Se al prof gli vuoi bene lo ascolti, altrimenti sono tanti i ragazzi che fanno quello che vogliono". La morale è spiazzante: "I ragazzi – dicono – non rispetteranno un divieto. Piuttosto non accenderanno il telefonino se la lezione dovesse essere più interessante di quello che puoi fare con il telefonino". Saliamo con l’età: Daniel Magnani frequenterà la quinta superiore: "Ho letto la circolare del ministro Valditara – dice –. Devo dire che le ragioni per cui dispone il divieto di usare il telefonino sono anche giuste, ma in generale credo che proibire non sia la migliore via per ottenere il risultato cercato – osserva –. Potrebbe essere un flop. E poi mi chiedo come dovremmo regolarci noi studenti: nella circolare non c’è scritto". In che senso? "Non ho capito se ci ritireranno il telefonino per ridarcelo alla fine delle lezioni. Se fosse così meglio allora non portarlo dietro, se c’è il rischio di perderlo. C’è anche il rischio che ti si rovini perché se lo metti nella scatola con gli altri potrebbe accadere che rimanga graffiato. Ma io non posso lasciare il telefonino a casa: abito a Cattolica, studio al Campus e sto molte ore fuori per via delle lezioni pomeridiane. Il telefonino mi serve per avvisare i miei genitori dei cambi di programma. Il telefonino non è solo un rischio, ma è anche utile".