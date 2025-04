Luca Cardellini muore a 23 anni nell’incidente: il mondo del rugby lo piange

Pesaro, 22 aprile 2025 – Un terribile schianto nella notte di Pasqua. Luca Cardellini, 24 anni da compiere il prossimo 3 luglio, ha perso la vita durante un tragico incidente a Montelabbate, in via Abbadia sulla Sp 14. Il giovane, residente a Montelabbate insieme alla madre ma molto conosciuto a Pesaro per aver fatto parte della Pesaro rugby fin da piccolo, ha perso il controllo della propria auto, una Skoda, ed è uscito di strada. Ha urtato contro un palo dell’alta tensione e il colpo è stato fatale.

Il luogo dell'incidente dove ha perso la vita Luca Cardellini di 23 anni

La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta immediatamente e, insieme al personale del 118, ha estratto il 23enne dalle lamiere. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. La morte del ragazzo è stata dichiarata dal medico presente sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Il 23enne stava tornano a casa dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale della zona e la madre, non vedendolo tornare a casa, è stata tra le prime ad arrivare sul luogo dell’incidente e a soccorrere suo figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pesaro per i rilievi.

Luca Cardellini era stato il mediano di mischia nelle fila della Pesaro rugby e istruttore per i piccolissimi dell’under 6. Era attivo anche nei numerosi progetti di rugby nelle scuole dell’obbligo organizzate dalla società giovanile delle “Formiche rugby”. A causa di un infortunio al ginocchio Luca Cardellini aveva dovuto lasciare il rugby giocato dopo aver fatto parte, fino alla stagione 2020/2021, della rosa della serie A pesarese. È anche fratello d’arte visto che il fratello maggiore Giacomo è stato una delle colonne della squadra pesarese e anche sua sorella Agnese ha giocato nella stessa squadra. Aveva frequentato l’istituto agrario Cecchi e ora faceva l’operaio in un’azienda del pesarese. Familiari, amici, compagni di squadra e genitori delle “Formiche rugby”, hanno appreso la notizia della scomparsa del 23enne con molto dolore e ricordano la generosità d’animo e la disponibilità di Luca anche nei confronti dei più piccoli.

Lutto anche per tutto il rugby marchigiano. Numerosi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio da parte delle società vicine e anche la Federazione ha espresso il proprio dolore. Il presidente della Fir Marche Vittorio Petretti: “Condoglianze alla famiglia che conosco bene, in particolare Giacomo, coetaneo e compagno di squadra di mio figlio. Una famiglia che frequenta da anni il campo da rugby, coprendo tutti i ruoli: i figli giocatori e giocatrice, i genitori veri appassionati e preziosi volontari del nostro ambiente”.