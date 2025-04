Luca Cardellini e la passione per il rugby, chi è il 23enne morto nell’incidente a Montelabbate

Pesaro, 20 aprile 2025 – Mediano di mischia nelle fila della Pesaro rugby, 24 anni da compiere il prossimo 3 luglio e istruttore per i piccolissimi dell’under 6. La perdita di Luca Cardellini è stata un enorme dolore per i familiari, amici, compagni di squadra e genitori delle giovanili della società di rugby pesarese nelle cui fila Luca è cresciuto fin da bambino. Ora si occupava dei giovanissimi, allenando i piccoli della squadra delle “Formiche rugby”.

A causa di un infortunio al ginocchio aveva dovuto lasciare il rugby giocato dopo aver fatto parte, fino alla stagione 2020/2021, della rosa della serie A pesarese. È anche fratello d’arte visto che il fratello maggiore è stato una delle colonne della squadra pesarese. Ha frequentato l’istituto agrario Cecchi.

“Un grande dolore per tutti noi che lo abbiamo visto crescere – commenta il presidente delle “Formiche rugby” Gabriele del Monte -. Siamo sconvolti e siamo vicini alla famiglia”.

Luca Cardellini ha perso la vita durante il avvenuto nella notte a. Ha perso il controllo della propria auto ed è uscito di strada, in via Abbadia sulla Sp 14. Il giovane, residente in zona, ha urtato contro un palo dell'alta tensione. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta tempestivamente e, in collaborazione con il personale del 118, ha estrattoPurtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato deceduto dal medico a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pesaro per i rilievi di rito e per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano, al momento, altri mezzi coinvolti oltre alla Skoda condotta dal ragazzo.