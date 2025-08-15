Luca danza verso il sogno: "Io, sul palco dei più grandi"

A settembre lascerà Pesaro per Milano, dove inizierà il corso di ballerino professionista all’Accademia Teatro alla Scala. Luca Ferri, 13 anni, studente di seconda media della sezione musicale della Gaudiano, è stato ammesso dopo una preselezione e due intense settimane di prova. Su oltre 400 candidati, solo cinque i selezionati finali. Luca si è formato alla Scuola Arte e Balletto diretta da Maria Elena Andreoni e Mirco Paparusso. La madre, Monica Gambini, ci ha parlato, con il figlio, di questa nuova esperienza.

Com’è nata la passione di Luca?

"Ha iniziato danza classica a 7 anni ma la passione c’era già da piccolissimo. Abbiamo un suo disegno di quando aveva 2 anni: delle scarpette da punta. Guardava i video dei grandi ballerini e una volta mi disse: ’Mamma ho capito come si sceglie il mestiere: è una cosa che viene da dentro e non puoi non fare’".

Lei come ha reagito alla notizia dell’ammissione?

"Con un po’ di preoccupazione ma anche grande emozione".

E ora?

"Luca sarà ospitato da una famiglia milanese e frequenterà le scuole in città. Tornerà nei weekend, anche per incontrare le sorelle. Noi saremo presenti certamente ai suoi spettacoli".

Come vive l’idea di averlo lontano?

"Ci abbiamo pensato molto prima di decidere. Voglio che lui stia bene e sia felice, che abbia una crescita armoniosa. È sempre stato appassionato e determinato, come non dargli questa possibilità? Finché lo vedremo con il sorriso lo sosterremo".

Pesaro ha avuto un ruolo in questo percorso?

"La sorella maggiore ha fatto danza contemporanea e questo lo ha influenzato. Lui ha scelto la Gaudiano per suonare il violino. La musica classica è un’altra sua grande passione. Ama Rossini e tutta questa atmosfera l’ha sicuramente respirata".

Luca, quando hai deciso di voler fare il ballerino?

"Quando ho visto la Morte del cigno di Carla Fracci in tv. Lì ho pensato che anche io avrei voluto danzare sul palco e mostrare le mie emozioni alla gente".

Ti aspettavi l’ammissione alla Scala?

"Eravamo tantissimi all’inizio. Nel mio corso c’erano ragazzi molto bravi e avevo paura ma ci speravo, anche per tutto l’impegno che ci ho messo".

Cosa ti emoziona di più del trasferimento a Milano?

"Ballare alla Scala, il teatro dei miei idoli. Mettere i piedi dove hanno danzato Nureyev, Fracci, Bolle è un sogno".

Che giornate ti aspettano?

"Mattina scuola, pomeriggio danza. Poi compiti, cena e dormire. Tutti i giorni fino al sabato, quando tornerò a Pesaro".

Cosa ti mancherà di più?

"A parte la famiglia, la mia scuola di danza, la mia insegnante e tutti gli amici".

Leonardo Damen