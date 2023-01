Luca Duranti morto nello schianto in galleria, l’allenatore: "Terribile, l’altro giorno era in campo con noi"

"Terribile, l’altro giorno era in campo con noi"

Pesaro, 4 gennaio 2023 – Appena la sera prima Luca Duranti aveva giocato con la sua attuale squadra: il Piandimeleto militante in Terza categoria, un’amichevole contro il Real Altofoglia. "L’Ho fatto entrare – racconta l’allenatore Claudio Allegretti- poco dopo il via per un infortunio di un suo compagno e nonostante che lo abbia schierato nel ruolo di terzino, inusuale per lui, si era messo in luce, d’altronde voleva ritornare il bel giocatore che era qualche anno fa quando militava nella Vadese, poi un brutto infortunio lo aveva costretto ad allontanarsi dai campi di gioco. Lo scorso settembre si era presentato in società voglioso di fare parte del gruppo mettendosi a disposizione mia e della squadra. Ragazzo buono, molto educato, sempre cortese con tutti, era entrato subito in sintonia con il gruppo, lo piangiamo tutti, società tecnici, giocatori e tifosi. Sabato nella partita contro la Torre giocheremo anche per lui".

La famiglia Duranti era stata ‘toccata’ da un’altra disgrazia il 14 novembre del 2021, quando il padre di Luca, Giorgio Duranti, accompagnatore della Vadese calcio, morì a 60 anni per infarto mentre con gli amici era al bar Vertigo, poco dopo la porta Albani, al centro del paese. Inutili erano stati i soccorsi prima degli avventori del bar e poco dopo dei sanitari del 118 con l’ambulanza.

Giorgio Duranti, operaio in una azienda del posto, era molto conosciuto come dirigente della Vadese Calcio e negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di segnalinee. Ora la tragica notizia della morte di Luca e le lacrime di tanta gente.

am. pi.