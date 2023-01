Luca Marinelli in diretta al cinema

Appuntamento "storico" quello di stasera alle 21.15 al Cinema Masetti: l’attore Luca Marinelli e lo scrittore Paolo Cognetti saranno infatti in diretta video sul grande schermo, intervistati da Laura Mandolini, in occasione della proiezione del film "Le otto montagne". "Un evento da non perdere - sottolinea il gestore - per approfondire i contenuti del racconto di Paolo Cognetti e dell’omonimo film (vincitore del premio della Giuria a Cannes) che vede protagonisti proprio Luca Marinelli e Alessandro Borghi".