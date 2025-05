Luca Marini, incidente gravissimo a Suzuka: stagione finita

Suzuka, 28 maggio 2025 – Gravissimo incidente sul circuito di Suzuka in Giappone per Luca Marini il pilota di MotoGp.

Il giovane corridore della Honda è volato sull'asfalto a fortissima velocità sul circuito di Suzuka, dove stava testando una Cbr 1000 in vista di una possibile partecipazione alla 8 ore di Suzuka 2025.

L'incidente si è verificato durante il secondo giro di test e ha riportato una serie di gravi fratture: alla clavicola, lussazione dell'anca sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e un pneumotorace destro.

Comunque il 27enne fratellino di Valentino Rossi non sarebbe in pericolo di vita anche se è ricoverato nell'ospedale della città giapponese in attesa di essere trasferito in un centro clinico di Tokyo. Lui stesso ha postato su Instagram un post con la sua foto dal letto d’ospedale: “Grazie a tutti del supporto! – ha scritto sui sul social - Vi tengo aggiornati”

Il corridore era partito alla volta del Giappone al termine della gara di MotoGp che si è disputata domenica in Inghilterra. La notizia del grave incidente è rimbalzata in Italia nella prima mattinata di oggi - ci sono 8 ore di fuso orario - e la madre Stefania ha subito chiamato il figlio che era già stato trasportato in ospedale.

Per il giovane campione, che era andato sempre a punti nel corso di questa stagione, il campionato del mondo è finito. Il padre Massimo Marini aggiunge: :