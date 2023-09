Luca Marini operato dopo l'infortunio: "E’ andata anche questa"

Pesaro, 26 settembre 2023 - “Non è uno dei miei periodi migliori, ma iniziamo il conto alla rovescia per tornare al più presto in sella. Teniamo duro”. Lo scrive Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, con una foto dal letto d’ospedale, mentre mima la “V” di vittoria con le dita. Dopo l’incidente di tre giorni fa, durante la Sprint Race in India, nel quale ha sbattuto accidentalmente contro Bezzecchi, il numero 10 ha riportato una frattura alla clavicola sinistra. Ora è stato operato, ma le preoccupazioni rimangono: non potrà infatti muovere la spalla per almeno una settimana, mentre la prognosi durerà per 21 giorni. Insomma, la possibilità che il Gran Premio di Giappone salti c’è.

Ma questo non demoralizza i suoi fan, che sotto il post di Instagram hanno mandato tantissimi saluti ed auguri di pronta guarigione: "Spero tornerai presto!”, “Guarisci presto”, “Ci hai fatto prendere un grandissimo spavento”. Non solo: a prendere parte agli auguri di guarigione anche i colleghi di pista: “Torna presto tio” dice lo spagnolo Alex Rins, mentre Aleix Espargarò pubblica l’emoji del braccio forzuto, come a simboleggiare che ciò fortificherà solamente a Marini. Marta Vincenzi, la moglie, manda un cuoricino fasciato, un modo senza parole per dire “guarisci presto, ti aspetto”.

La ripresa, quindi, è ancora un po’ lunga, ma sicuramente la vicinanza di amici, parenti e colleghi aiuterà questa situazione, rendendo questa degenza meno triste.