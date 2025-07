Riecco Luca Marini: in pista dopo l’incidente

Pesaro, 4 luglio 2025 – Luca Marini torna in pista. Il campione di motociclismo ha ritrovato il contatto con le due ruote dopo l’infortunio e lo ha fatto in uno dei circuiti più belli e impegnativi della Moto Gp, a Brno, nella repubblica Ceca. L’altro ieri Luca si è cimentato in quaranta giri complessivi, con un massimo di due consecutivi per non appesantire la sua condizione fisica, provata da un periodo non facile in cui ha dovuto pensare al recupero della migliore forma, raccogliendo buone sensazioni: il suo distacco dalle Yamaha di Oliveira e Rin è stato di appena mezzo secondo, un divario più che accettabile e recuperabile, se si considera il tempo che il campione pesarese ha dovuto dedicare al recupero dall’infortunio.

Marini aveva subìto un grave incidente il 28 maggio durante i test a Suzuka per la 8 Ore, riportando diverse fratture e anche la lussazione all’anca sinistra. Marini era stato ricoverato in ospedale in Giappone e successivamente dimesso.

Dopo le prove di Brno è apparso stanco ma soddisfatto. Sarà comunque presente al Gp di Germania la prossima settimana per le qualifiche, in attesa di ritrovare il ritmo gara.