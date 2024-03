Luca Nardi contro Tommy Paul, grande attesa per la partita. Pesaro fa il tifo per il suo campione, diretta al tennis club

Pesaro, 13 marzo 2024 – Conto alla rovescia per la nuova sfida di Luca Nardi, il tennista pesarese che ieri ha battuto Novak Djokovic numero 1 del mondo e prima testa di serie al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells in California.

Luca Nardi sfida Tommy Paul, il numero 17 del mondo

Alle 19 Nardi scenderà di nuovo in campo: questa volta il suo avversario sarà lo statunitense Tommy Paul, il numero 17 del mondo.

Grande attesa per la gara, tutta la città di Pesaro fa il tifo per il suo campione. Saranno in molti a seguire in diretta la partita, c’è chi si è dato appuntamento al tennis club dove si allena Nardi per fare condividere le emozioni di questa nuova sfida.

Si giocherà sul campo 2, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Il marchigiano, finora numero 123 del mondo, sta facendo sognare gli appassionati di tennis e non solo. Da ieri, dopo la partita contro Novak, il profilo Instagram del pesarese ha visto aumentare i suoi follower: oggi hanno raggiunto quasi 57mila follower.

Ha iniziato a giocare a 7 anni, il suo esordio tra i professionisti risale al giugno 2018, quando a soli 14 anni e 10 mesi è riuscito a raggiungere i quarti del Future di Sassuolo ed essere il più giovane tennista italiano di sempre ad entrare nella classifica mondiale.

Ora ha un discreto palmares: cinque titoli Challenger su sette finali disputate, tre titoli Itf su quattro finali. Grazie alla vittoria su Djokovic, il pesarese entra al 95° posto nella classifica Atp, comunque vada contro Paul. Ma intanto la città freme e spera in una nuova vittoria.

“Una notte magica che non dimenticherò mai”, le parole con cui Nardi aveva commentato la vittoria contro Djokovic. Ma questa sera le emozioni continuano.