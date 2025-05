Luca Nardi trionfa nel derby azzurro agli Internazionali di Roma

Se lo aggiudica Luca Nardi (n. 95 Atp) il derby tutto azzurro contro Flavio Cobolli (n. 34), sconfitto con il punteggio di 6/3 6/4 agli Internazionali di Roma. Il pesarese eguaglia così il secondo turno raggiunto l’anno scorso al torneo. Ad attenderlo oggi c’è un’affascinante sfida contro il n. 8 Alex De Minaur. Prestazione davvero incoraggiante quella del tennista classe 2003, che dopo l’equilibrio dei primi game si fa progressivamente più incisivo in risposta. Poco da fare per Cobolli, ritrovatosi a colpire da lontano rispetto alla riga di fondo. Il tasso tecnico della partita si alza nel sesto gioco, quando Nardi sale 15-40 con un passante di dritto. Poi il vincente di rovescio del pesarese rappresenta la vera svolta e l’equilibrio si rompe.

Nonostante un magro 39% di prime in campo, Nardi è più reattivo nello scambio. Con un ultimo turno di battuta tenuto a zero, il n. 95 chiude quindi in suo favore il parziale.

Già vincitore degli ultimi due precedenti Nardi crea il solco decisivo all’inizio del secondo parziale grazie ad una più lucida lettura del servizio di Cobolli. "Non c’è una cosa in particolare che favorisce il mio gioco contro quello di Flavio – afferma Nardi – ci conosciamo molto bene, siamo cresciuti insieme. Ho provato a stare più vicino alla riga di fondo ed essere più aggressivo possibile, penso sia stata la chiave per vincere la partita. Credo di aver giocato bene sul rovescio".

Nardi parla della scelta del nuovo coach: "La parte caratteriale è forse quella più carente, penso che in questo momento si debba lavorare soprattutto su questo. Non so a che punto sia la mia maturazione, sto provando partita dopo partita. Il mio nuovo allenatore è Claudio Messina, un ragazzo di Fano che conosco da tanti anni e vive a Roma. Mi sono subito trovato in sintonia con lui. Insisterò".