Luca Pieri: "Sulle nostre comunali non abbiamo mai avuto proposte"

Indiscrezione nel settore delle farmacie davano contatti anche tra il presidente di Aspes Luca Pieri ed uno dei colossi del settore a livello mondiale. Ma il diretto interessato smentisce categoricamente: "Mai avuto offerte, mai avuto contatti", dice Pieri. In ballo una decine di farmacie di proprietà comunale.

In totale nella nostra provincia ‘i negozi delle medicine‘ sono circa 140 e di queste 115 sono in mano ai privati. Il restante se lo dividono i comuni di Pesaro e Fano. Le operazioni svolte in provincia, sono state portate avanti da due società. Sia Morotti a Fano, che ha un’altra farmacia a Montecchio ed è titolare del bar davanti all’ex tribunale di via San Francesco, sia quella di Claudio Mari sono state acquistare dal fondo "Dottor Max", una società con una miliardo di capitale che nasce a Praga.

Quella di Tintori di Gabicce Mare è stata invece acquistata da un’altra catena che si chiama Hippocrates che ha la sua base a Milano, tra i finanziatori anche industriali italiani del settore, che ora sembra abbiano passato la mano ad un fondo di investimenti statunitense. Il timore, "anche se negli ultimi mesi si sono un po’ calmati alla luce dei tassi di interesse che crescono", è che nel giro di non tanto tempo queste grandi catene possano crescere anche in maniera molto forte sul nostro mercato... "per cui non è detto che dopo Pesaro, Fano e Gabicce, arrivino anche ad Urbino".