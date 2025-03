Luca Zingaretti sarà al Politeama di Fano per presentare il suo “La casa degli sguardi“

L’attore Luca Zingaretti sarà al Politeama (venerdì 14 marzo alle 19) per presentare “La casa degli sguardi“ il suo film d’esordio (2024) alla regìa cinematografica, ispirato al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli. Zingaretti, noto volto televisivo per aver interpretato il personaggio del commissario Montalbano nato dalla fantasia di Andrea Camilleri, è un attore che ha alle spalle una carriera cinematografica trentennale iniziata nel 1989 con un ruolo nel film del Maestro Giuliano Montaldo “Gli occhiali d’oro“.

