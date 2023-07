Lucarelli apre ai ‘ribelli’ "Io sono per il dialogo"

"Se pensano che ci debba essere una totalità discontinuità con l’attuale operato della giunta, direi che non c’è possibilità di dialogo", dice Etienn Lucarelli, assessore e soprattutto uno di quelli che viene indicato come uno dei potenziali candidati sindaci del centrosinistra alle prossime amministrative.

Perché è partita la controssensiva al ‘potere’ da parte del ‘mucchio selvaggio’ che si è andato a coagulare a sinistra del Pd. "Ognuno fa le sue scelte – continua Lucarelli – e per quello che mi riguarda in questo momento continuo a lavorare per il bene della città portando avanti i progetti, osservo e dopodiché vedremo".

L’accusa che si alza è questa: una giunta che ha operato male. Cosa risponde?

"Io sono convinto di no. Faremo il punto, al termine dell’estate, sulle cose che sono state fatte nel corso di questa legislatura. Non tutto sarà perfetto ma abbiamo lavorato per i cittadini".

Dialogo ancora possibile?

"Io lo spero e spero anche che al di là di tutto ci si possa mettere intorno ad un tavolo e ragionare sulla città futura".

Lei sta finendo nel ‘mirino’ per la cooperativa Tre Ponti, per i soldi che girano ed anche per gli appalti. La chiamano cooperativa a chilometro zero. Cosa risponde?

"Soldi che girano? Ma di quali soldi parlano? Stiamo parlando di una realtà che ha lavorato e sta lavorando per la città e che prima di questa amministrazione ha collaborato anche con la giunta precedente, quella guidata da Aguzzi. Volontariato che opera e fa iniziative per promuovere la città e le sue iniziative".

Allora è sola invidia perché lei ha dietro una Tv locale?

"Non capisco nemmeno questo fatto – continua Lucarelli – perché stiamo parlando di imprenditori che hanno investito in un organo di informazione importante per la vita cittadina come lo sono tutti gli altri organi di stampa. Io credo che la cooperativa Tre Ponti come le altre 100 associazioni che lavorano per i fanesi vadano sostenute".

Quindi siamo di fronte alla politica contro la politica e basta?

"Io sono espressione delle liste civiche e credo che in questo momento rappresentino il punto di contatto proprio tra la politica e i cittadini, la concretezza del fare. Perché il problema principale è riuscire ad avere un dialogo con la gente specie in questo momento di crisi non solo dei valori".

Ed il gruppo dei ribelli come lo vede?

"Io adesso sto osservando e vediamo quello che faranno e diranno. Sono partiti con un anno d’anticipo sulle prossime votazioni amministrative. C’è tempo davanti e nel frattempo noi continuiamo a lavorare per portare avanti i progetti. Comunque credo che ad un certo punto dovremo sederci ad un tavolo e parlare".

Chi le fa paura come candidato del centrodestra?

"Nessuno"..

Va detto che al ristorante "La mandria" non era presente Cristian Fanesi: "Sono in montagna", fa sapere e intanto i 5Stelle invitano tutti al dibattito di domani sera alle 21 al Lido e per i Verdi parlerà Michele Mattioli..

