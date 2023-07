Lucarelli contro Cecchini degli albergatori: "Non è affidabile"

FANO

E’ frattura tra l’assessore alle Attività economiche e turismo Etienn Lucarelli e il presidente degli Alberghi consorziati Luciano Cecchini. Non solo. Si è creata anche della maretta all’interno di Confcommercio Fano, dopo la contestazione che gli albergatori hanno fatto l’altro giorno a Lucarelli, durante la conferenza stampa di presentazione di Fano visit card. "Io non commento, ma chiamerò i vertici della mia associazione" ci ha detto laconico Cecchini ieri pomeriggio, dopo aver letto il comunicato stampa con cui Lucarelli annunciava di non volerlo più come interlocutore nei tavoli istituzionali. "Gli albergatori hanno ragione a mostrare le loro preoccupazioni - scrive Lucarelli dopo la protesta in Comune -. Al contempo credo che il consorzio di hotel di Fano ‘Alberghi Consorziati’ non riesca più a intercettare e rappresentare le istanze del sistema ricettivo e degli albergatori, pertanto credo sia necessario un nuovo interlocutore più affidabile e credibile". Ma l’affondo di Lucarelli, tocca sul personale Cecchini, che è anche vice presidente di Confcommercio Fano oltre che presidente provinciale Federalberghi. "Espressioni di solidarietà e determinazione a procedere mi sono state espresse stamane telefonicamente da Confcommercio - scrive Lucarelli -, Cna e Confartigianato, a testimonianza della qualità di questo nuovo modello che poggia su un maggiore coinvolgimento di tutto il sistema turismo. Pertanto, ho convocato per i prossimi giorni un incontro del tavolo economico in cui proporre un nuovo soggetto pubblico-privato (un Consorzio) in grado di raccogliere gli interessi di tutti".

Tiziana Petrelli