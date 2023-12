Lucarelli corre da sindaco: "Il motto? Ascoltare e fare"

"Ascoltare e fare" sono le parole d’ordine di Etienn Lucarelli, da ieri candidato sindaco dell’area civica. "Emozionato e consapevole del percorso fatto – commenta l’attuale assessore al Turismo e alle Attività economiche – mi metto a disposizione come candidato civico per interpretare le necessità vere della città. Alla politica cittadina credo che servano uomini di parola, concreti, capaci di vedere le cose in anticipo e accompagnare lo sviluppo omogeneo della città. Credo in una Politica alta, con la P maiuscola, capace di ricostruire processi di rappresentanza e veicolare nuove forme di partecipazione alla vita civica".

Come candidato sindaco dell’area civica aprirà al campo largo?

"Nei prossimi giorni apriremo un dialogo con tutti cercando di trovare convergenze sui temi. Prima delle primarie, che sono comunque uno strumento democratico di scelta del candidato, dobbiamo sederci tutti insieme (sinistra di governo e Progressisti per Fano 2050 ndr) per discutere del futuro di Fano. Noi abbiamo un progetto per il futuro della città e vogliamo capire se può diventare un progetto di governo. Il civismo non è un’ideologia ma un metodo di lavoro".

Il movimento civico nato con la candidatura di Seri esiste ancora?

"Il civismo è forte e unito tanto che tutti hanno espresso la volontà di essere presenti, di partecipare e di costruire il futuro della città. Parliamo di persone che si impegnano direttamente per Fano e si riconoscono nella politica del fare che io e Barbara Brunori abbiamo tradotto in un metodo di lavoro: ascoltare, fare strategie e realizzare progetti".

Lei punta sulla concretezza e sul bisogno della gente di vedere risolti i problemi quotidiani: pensa sia questa la strada giusta per battere il centrodestra?

"Prima di tutto non possiamo lasciare a metà i tanti progetti in essere che ‘dipingeranno’ la città dei prossimi anni, ma siamo anche consapevoli delle sfide del prossimo decennio: il protagonismo dei giovani, la macchina amministrativa a servizio dei cittadini anche attraverso l’innovazione tecnologica, la cultura ambientale, la crescita turistico-cultura della città, un processo già in essere e che dobbiamo continuare".

Insieme a lei chi saranno i protagonisti di questo nuovo progetto civico?

"Tra i protagonisti del progetto, che presto sarà presentato alla città, ci sono i consiglieri Mirco Pagnetti e Piero Valori che hanno fatto parte di questo percorso fin dall’inizio e naturalmente l’assessore Barbara Brunori (che alla fine di novembre ha annunciato di non candidarsi a sindaco e di sostenere Lucarelli ndr)".

Anna Marchetti