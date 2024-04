Lucarelli: "Io sconfitto? Tutt’altro. Per me nessun cambio di sponda"

Possiamo scrivere che Etienn Lucarelli sta bene e non è vero che è andato all’ospedale per farsi curare le ferite dopo le primarie?

"Certamente, anche perché sono una persona consapevole".

E sarebbe?

"Certo che uno quando concorre lo fa per vincere, ma è anche vera un’altra cosa...".

E cioè?

"Che le persone che vanno a votare per le primarie sono fondalmente tutte legate ai partiti, sono organizzate e partitiche".

E cosa cambia?

"Che io avevo una squadra di 40 giovani che non vengono dal mondo della politica. E quindi prendere il 25 per cento come ha preso la mia lista, direi che è un successo. E tutto questo vuol anche dire un’altra cosa".

Dica...

"Che il progetto civico che è stato messo in piedi ha riscontro, ha un futuro, e bisogna investirci ed anche crederci. I miei voti arrivano da gente che è andata alle urne per votare me e non arrivano dalle assemblee di partito".

Lucarelli sindaco per conto suo?

"Non questo. Io mi presento alle elezioni con la mia listica civica. E comunque in appoggio ad un eventuale sindaco di centrosinistra. Comunque vediamo come andrà domenica lo spareggio tra Mascarin e Fanesi. E colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti e due".

E se poi va allo spareggio Stefano Marchegiani, candidato sindaco dei Progressisti?

"Adesso non voglio parlare di Marchegiani e dei Progressisti".

Qualcuno del centrodestra ha sussurrato proprio domenica sera a spoglio ultimato che lei passerà all’altra sponda. Sussurri da bar?

"Assolutamente sì. Rintengo Luca Serfilippi un bravo ragazzo, ma devo anche aggiungere una cosa e cioè che ha un problema non da poco: non ha la squadra. Sta riciclando un po’ di persone che arrivano dalla vecchia giunta Aguzzi con l’aggiunta della Giammarioli e di Luciano Cecchini".

Lei in questo momento è l’ago della bilancia del centrosinistra. Ha dato indicazioni di voto ai suoi?

"Io in questi giorni non mi sono incontrato con nessuno e non ho avuto contatti. L’unica riunione che ho fatto, l’ho fatta con la mia squadra, tutti giovani bravissimi che hanno girato per la città e per i quartieri. Dovevo ringraziarli e l’ho fatto".

Sì, va bene, mai i suoi voti dove vanno a finire?

"Non ho dato indicazioni di alcun genere e nemmeno ne darò. Ognuno è libero di fare quello che vuole".

Scendiamo più nello specifico: si dice che lei abbia un patto di ferro con Fanesi...

"Ripeto, io non ho accordi. Con nessuno".

Lei sul cellulare scrive ‘business’ che vuol dire affari, quindi è uno con i piedi ben saldi a terra: cosa ne pensa di questo... movimento che sta nascendo contro il polo logistico all’ex Zuccherificio?

"Siamo davanti ad un progetto di valore e innovativo che deve andare avanti ed è anche importante il fatto che industriali vogliano investire nella nostra città. L’unica cosa sulla quale occorrerà ragionare è quella legata al miglioramento della viabilità".

Gira voce di una riunione dentro il Pd per spostare gli yacht sulla banchine che danno sulla città e spostare i motopesca sulla Marina dei Cesari. Lei cosa dice?

"Io di questa storia non so assolutamente nulla, non se ne è parlato in queste giorni in giunta. per cui visto che sto anche organizzando progetti estivi legati alla marineria, credo che non sia vero nulla. E poi se non lo so io, non è vero di sicuro".

Possiamo concludere dicendo alla città che Etienn Lucarelli sta bene?

"Assolutamente sì, sono contento dei voti che ho preso e vado avanti con il mio progetto".

m.g.