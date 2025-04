Lucchese supera Vis Pesaro 1-0: Selvini decisivo, Gorgone batte Stellone

Lucchese 1 Vis Pesaro 0

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Ballarini (42’ st Fedato), Visconti, Galli, Antoni; Magnaghi (21’ st Badje), Selvini. All. Gorgone. A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzillo, Nana, Cartano, Ciro, Saporiti, Moschella, Gheza.

VIS PESARO (3-5-1-1): Vukovic; Coppola, Tonucci (18’ st Tavernaro), Neri (35’ st Lari); Zoia, Schiavon (10’ st Orellana), Paganini, Pucciarelli (35’ st Raychev), Cannavò (18’ st Peixoto); Di Paola; Nicastro. All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Rabbini, Ceccacci, Di Renzo.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.

Rete: 7’ st Selvini

Note – Pioggia, terreno viscido, spettatori 1.492 (assenti per divieto i tifosi ospiti); ammoniti Di Paola, Rizzo, Gucher, Tavernaro, Galli; angoli 3-2; recupero 0’ + 4’.

Dopo aver dispensato delizie nel girone d’andata e scampoli di ritorno, la Vis sembra essersi lasciata il peggio per il finale di stagione. Seconda sconfitta di fila dopo quella urticante del derby col Rimini, una sola vittoria nelle ultime 10 gare, la posizione playoff in continuo arretramento, al punto che ora non è più certo nemmeno l’arrivo nelle prime 7. E se nelle ultime gare avevano fatto difetto i risultati più che il gioco, al Porta Elisa è emersa una preoccupante pochezza complessiva. Appena due tiri in porta in 95’, entrambi su iniziative di Cannavò. Mai un giocatore liberato davanti al portiere.

Di contro una Pantera abile a giocare sugli errori dei pesaresi ed azionare con costanza i suoi uomini migliori, Selvini su tutti. Lucchese affamata di risultati (ancor più ammirevole per le condizioni societarie in cui si trova), compatta, reattiva sulle seconde palle. E terribilmente efficace davanti, tanto da sfiorare a più riprese il raddoppio quando avrebbe dovuto subire la reazione vissina. L’allievo Gorgone che supera il maestro Stellone. L’undici iniziale dei pesaresi è rivoluzionato rispetto alle ultime, con Schiavon al debutto assoluto e la rinuncia a un attaccante (Nicastro solo in avanti) per dare più trame al centrocampo. Alla lunga però Stellone ottiene l’effetto contrario: una squadra che non si ritrova nelle linee di passaggio, priva di profondità, incapace di far male. I primi 10 minuti illudono (botta di Cannavò respinta da Melgrati, incornata a lato di Paganini su angolo), il seguito è tutto giocato sul filo dell’errore. Biancorossi graziati nel primo tempo su un paio di leggerezze, ma non in avvio di ripresa. Un colpo di testa in tuffo di Ballarini è l’avvisaglia.

Il gol partita, clamorosamente, origina da una punizione offensiva della Vis: battuta corta su Tonucci, contropiede, Selvini si invola, si accentra e scarica un destro micidiale, arma della casa. Dopodiché l’esterno, favorito dagli errori prima di Vukovic (in appoggio) e poi di Paganini (palla persa), si divora due volte il raddoppio. E Pesaro? Tentativi velleitari, anche con assetto ultraoffensivo, cross fuori misura, un paio di conclusioni a lato di Nicastro e Di Paola. La Lucchese ad oggi sarebbe salva (miracolo sul campo), la Vis rischia di arrivare ai playoff con le gomme a terra.