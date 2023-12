Lucchini: "La mia creatività parte da Urbino"

Il Natale è un periodo fertile per la creatività di Maurizio Lucchini che, anche quest’anno, ha pubblicato un nuovo brano. È dedicato a Urbino e al significato che la città ducale ha rappresentato per la sua arte e, ancora oggi, rappresenta. Un tempo si etichettava come il “cantautore del Montefeltro“ ma in realtà, i suoi pezzi, quel confine lo hanno oltrepassato, arrivando ad essere ricercati da altri artisti ed esibiti nelle tivù e radio generaliste. In oltre 40 anni di carriera è ancora qui e il suo ultimo brano è ascoltabile sulle principali piattaforme social e digitali.

Lucchini, siamo ancora qui nel suo salotto: c’è l’albero che luccica, i boeri nel piatto, i vecchi vinili e gli articoli al muro appesi tra i suoi quadri e le foto con amici e artisti vari. Tutto immutato, o quasi perché c’è una novità. Che canzone è “Urbino“?

"È la mia città di riferimento ma anche la mia giovinezza. La nostalgia e l’adolescenza. Ho studiato all’Istituto d’arte e un anno all’Accademia di Belle Arti, al corso di scenografia. Quindi nel testo c’è la formazione, l’amore, la scoperta e gli amici. Delle emozioni che ritrovo ogni volta che ci torno, guardando Palazzo Ducale dalla Fortezza o dalla Pineta affiorano queste sensazioni che hanno ispirato la canzone. Specie a Natale Urbino mi piace, è una città dove da secoli la storia passa e accoglie tutti, specie i giovani. Migliaia e migliaia di persone, tutti supereroi. Ma nonostante questo lei rimane lì, con la sua forza e la sua bellezza. Ti osserva ed è sempre pronta al cambiamento".

Ricorda ancora la prima volta che l’ha vista?

"Sì, ho questa immagine quando durante le scuole elementari a Casinina la maestra Maria Antonella Antonelli, conosciuta come Mariolina, aveva il fratello Antonio che insegnava alla scuola d’arte e ci portò a visitare la città. Ricordo l’arrivo in corriera al Mercatale e il passaggio dentro i Torricini per raggiungere la scuola. E lì la prima persona che vidi fu Celestino Magnani, di Casinina anche lui, aveva quattro anni in più di me. Stava studiando disegno animato".

Nella canzone c’è un ricordo a lui, una vera e propria dedica.

"Sì, nonostante fosse più grande eravamo amici perché dello stesso paese. Dipingeva e abbiamo suonato insieme, lui al basso. L’affetto è sempre stato grande ecco perché ho voluto mettere questa dedica, un omaggio e un ricordo ad un grande amico".

Il significato è molto profondo e non può che commuovere chi lo conosceva. In generale però la canzone sta ricevendo una buona accoglienza.

"Sì, devo dire che ci sono diverse interazioni con commenti favorevoli. Non solo da chi vive in questo territorio e questo mi fa piacere. Merito anche delle nuove tecnologie".

Lei nasce con i vinili, passa alle musicassette e cd per arrivare al digitale. Che effetto le fa?

"È vero, è bello e tutto da imparare. Qualche giorno fa mi ha chiamato Gilberto Gattei, un amico che conosco dai tempi di Radio Sabbia e ora è a San Marino Rtv, e mi fa: “Mandami la canzone in Mp3“. Non c’è più un supporto materiale e questo mi piace meno, infatti ho stampato un po’ di cd da regalare agli amici per queste feste. Così come è ora mi sembra che tutto rimanga nell’aria, però mi adeguo".

Ha fatto una canzone durante la pandemia, un’altra per il suo anniversario e una dedicata alla città ducale. Ora?

"Sto componendo, sarà un pezzo legato all’attualità. L’idea ce l’ho, però ci rivediamo prossimamente per raccontarla".

Francesco Pierucci