Lucchini, quaranta anni d’amore per la musica

di Francesco Pierucci

Quaranta anni di carriera è un anniversario importante. Tardo pomeriggio, prima di Natale: "Ci vediamo da me per l’intervista, così ti faccio vedere anche le foto, i cartelloni e i dischi. Tanto sai dove abito"; al telefono è Maurizio Lucchini, cantautore del Montefeltro.

La casa di Lucchini a Casinina di Sassocorvaro-Auditore è infatti un tutt’uno con la sua arte, lì vive da sempre, dal maggio del 1959, e nella cantina ha iniziato il suo approccio con la musica, esprimendosi, studiando e sperimentando. Il salotto, con i divani in pelle rossa, è un museo. Non per i quadri appesi (anche suoi) ma perché quelle pareti raccontano la sua carriera. I momenti più belli sono l’incontro con la prima moglie di John Lennon e con Ivan Graziani, Mike Bongiorno e Walter Chiari.

Adiacente alla casa, un altro luogo simbolo della zona: la parrucchierìa della madre Gina che ha smesso l’attività nel 2019. Dai lei è passata anche Nilla Pizzi per un rinfrescata all’acconciatura prima di una serata. Ma torniamo al cantautore del Montefeltro.

Quando ha iniziato?

"Negli anni Settanta nelle balere e in qualche discoteca, assieme ai miei amici Fabio, Marcello e Oriano. Ci chiamavamo H26o3. Andavamo nei locali della zona, tra la provincia di Pesaro e Urbino e la Romagna, ma sopratutto al Dancing Nuovo Fiore di Auditore il sabato sera dove c’erano tutti i ragazzini della zona e ci divertivamo molto. Vorrei ricordare anche Celestino Magnani che purtroppo non c’è più, con il quale ho suonato e sognato".

Da cantautore invece?

"Nel 1982 con il primo 45 giri. C’erano incise Non posso odiarti e Giornate di un tempo. Ne ho fatti altri due con La Targa Italiana che era l’etichetta di Vasco Rossi".

Quaranta anni fa non c’erano i mezzi attuali. Come si è mosso per inseguire i suoi sogni?

"Sono stato un pioniere. In tutta la provincia non c’era nessuno che aveva iniziato un percorso così. Ho raggiunto Ivan Graziani che faceva le prove a San Leo e gli ho detto che stavo facendo delle canzoni e mi servivano dei consigli su come fare, come muovervi e a chi rivolgermi per pubblicare. Sono andato alla Numero Uno che stampava i dischi per lui e Lucio Battisti. Dovevo parlare con Silvano D’Auria, ho preso la macchina e sono partito per Milano senza appuntamento. Arrivai in città e non sapevo nemmeno dove fosse Milano, figuriamoci arrivare alla casa discografica. Negli uffici lui non c’era. Un ragazzo ascolta due pezzi e non succede niente. Ho iniziato a lasciare delle cassette a nastro. Le avevamo registrate come provini alla Real Sound di Riccione. Poi Velio Gualazzi (padre di Raphael) mi ha portato da Riccardo Zara dove ho inciso il primo 45 giri. Da lì ho fatto diverse esperienze nelle case discografiche milanesi".

In quegli anni fonda il festival La Canzonina e scrisse Vecchia Cantina, che è stata una canzone fortunata.

"Fa parte dell’Lp Colori Tenui. Nel 1985 l’ho inciso a Roma, assieme a Semplice e Sincera dopo avere fatto Un Disco per l’estate. Dovevo realizzare un lavoro con la Rca ma non ho firmato il contratto perché volevo piazzarlo io. Quindi ho girato per Milano e ho incontrato Eros Ramazzotti che mi ha chiesto il pezzo, nemmeno a lui l’ho dato. La vecchia cantina è qui a casa mia, dove cantavo con i miei amici e dove tutto è nato. Io giravo da solo e ho forse sbagliato a non cederlo".

Poi?

"C’è stata la tv e Mike Bongiorno ma sopratutto Alberto Radius con cui sono diventato amico. È stato il produttore di Franco Battiato e il chitarrista di Battisti. Lui mi ha coinvolto molto, ha prodotto anche il mio cd Un’estasi ineffabile".

E oggi?

"Proseguo a cantare e scrivere, durante la pandemia ho fatto un pezzo che si chiama Passerà. Poi la canzone Ho incontrato un angelo, dedicata a Muhammad Ali, che è la colonna sonora dello spot tv dello stilista Piero Guidi, in onda tra le reti Mediaset e Sky e i social".

Francesco Pierucci