Luce, sole alto, colori. Faccincani in mostra

La luce, il sole alto, i colori, il racconto. Sono questi i temi che accompagnano la mostra personale di Athos Faccincani che sarà ospitata dall’8 al 16 febbraio alla Galleria Rossini in via Rossini. Una mostra, quella dell’artista di Peschiera del Garda, patrocinata dal Comune di Pesaro e Pesaro Capitale della cultura 2024. Nell’esposizione dell’artista 30 lavori su tela dallo stile di derivazione impressionista che raccontano la realtà attraverso i temi più cari al maestro. "Questa mostra – si legge nella presentazione - rientra nel progetto di far conoscere l’intenso racconto artistico del maestro della luce e del colore unita ad una forte ricerca di spiritualità. In quest’ottica l’arte diventa presupposto per considerare la cultura in modo complessivo, fatta di saperi che si uniscono e linguaggi che si incontrano". Sono molti i tratti che uniscono la pittura di Faccincani e lo stile musicale di Rossini. Possiamo trovare nel galoppo dei cavalli di Faccincani la forza e ritmo dell’ouverture del Guglielmo Tell, nel tripudio di fiori e nell’accostamento di colori esuberanti, l’allegria e la gioia di vivere del "Largo al factotum" del Barbiere di Siviglia. "La forza del gesto il tratto rapido, deciso e materico del suo pennello caratterizzato da brillantezza ritmica si può assimilare al crescendo rossiniano"."Artista capace di esaltare, nei suoi paesaggi, l’incanto della natura – si legge ancora nel catalogo - Faccincani ci accompagna in un percorso alla scoperta del potere della luce e degli effetti che produce sulla nostra percezione della realtà. Una visione, la sua, che ad una prima lettura sembra voler esprimere unicamente la bellezza e la gioia".

Nativo di Peschiera del Garda, negli anni ‘70 ha partecipato al clima di impegno civile di quegli anni e l’impatto con la realtà sociale e i suoi problemi, il contatto con il mondo delle carceri, degli emarginati e della malavita, lo hanno reso sostenitore di chi non ha voce. Nel 1980, dopo una rigenerazione interiore, Faccincani si rivolge alla natura che ama nella sua totalità e che diventa il suo modello. Orari della mostra: 10–13 e 16 – 20.

c. s.