Luce sui giardini storici di Caprile. La Provincia: "Allarmi infondati"

E’ finito in Parlamento il caso del restauro e dell’intervento di risanamento conservativo che nell’arco del 2024 interesserà i giardini storici di Villa Caprile. E c’è finito per un’interrogazione parlamentare presentata da Europa Verde al Ministro della Cultura, in cui vengono elevate perplessità sul progetto. L’ente committente dei lavori è la Provincia di cui l’architetto Maurizio Bartoli è dirigente.

Bartoli, reputa fondate le perplessità mosse?

"No, non lo sono, ma sono disponibile ad entrare nel dettaglio".

E’ vero che avete previsto, incautamente, pergolati davanti alle limonaie, una fontana moderna e un impianto fotovoltaico di 80 mq in prossimità del teatro di verzura?

"Ogni scelta progettuale è stata e sarà sempre discussa con la Soprintendenza al fine di realizzare un progetto rispettoso del contesto e unitario. Non sono previsti pergolati. La fontana “moderna” altro non è che la rievocazione della vasca storicamente presente nel cortile, di cui sono state rinvenute le tracce al di sotto della quota del giardino durante le indagini. Il valore dell’elemento acquatico sottolineato in ogni livello dei giardini è, in questo caso, andato perduto. Il progetto si pone quindi l’obiettivo di ripristinare questa relazione tramite uno scavo archeologico, per documentare e preservare i lacerti murari interrati, e realizzare una vasca completamente reversibile e che non intacca i resti archeologici per riportare l’equilibrio formale di questo livello dei giardini al suo ordine originario. Non è previsto alcun impianto fotovoltaico in prossimità del teatro di verzura e nessun pergolato davanti alle limonaie".

Non meno controversa è inoltre la realizzazione di una rampa ad andamento zigzagante per collegare esternamente i diversi livelli del giardino, da cui deriverebbero inevitabili sbancamenti con potenziali problemi di dissesto idrogeologico. Vero?

"No. Uno degli obiettivi principali del progetto è rendere accessibile il sito storico, sia perché risulta essere una delle linee guida del finanziamento Pnrr, sia perché il complesso di Villa Caprile ospita un istituto scolastico e rendere fruibile in fase di restauro gli spazi interni ed esterni di questo luogo pubblico riteniamo sia un dovere fondamentale delle istituzioni. Il progetto, per raggiungere gli obiettivi sopra citati, ha inserito in tutte le parti oggetto di restauro pavimentazioni adatte al superamento delle barriere architettoniche, segnaletica tattile per ipovedenti e aree di sosta e riposo per bambini ed anziani. Il collegamento tra i parcheggi per portatori di handicap e i terrazzamenti inferiori della villa (giardino all’italiana, pomario e orto-giardino) avverrà con una rampa di accesso, che nel rispetto delle normative per il superamento delle barriere architettoniche, si inserirà in un ambito terrazzato adiacente dell’entrata ai giardini. La rampa è stata progettata senza nessuna interferenza con le alberature esistenti, è stata condivisa con gli enti competenti e, con una tecnologia costruttiva che riduce al minimo scavi e riporti, rispetta pienamente gli apparati radicali delle piante arboree e si inserisce armoniosamente nel contesto. Tale rampa inoltre sarà in grado di supportare una carrabilità leggera, che favorirà tutte le operazioni di manutenzione dei giardini, riducendo l’impatto economico sui conti pubblici in fase di manutenzione e gestione dell’Istituto scolastico.

Chi ha mosso perplessità mette in guardia riguardo un “grave stravolgimento dell’impianto idrico rinascimentale“. Cosa replica?

"Allo stato attuale, i vari elementi che costituiscono l’impianto rappresentano un insieme quanto mai vario che comprende tubazioni di piombo, acciaio, rame e di materiale sintetico, di recentissima produzione, installate non in vista e, quindi, non percepibili dai visitatori. L’intervento in progetto prevede una rifunzionalizzazione degli impianti, percepibile da tutti, senza alterazione sostanziale della componentistica attuale".

La Soprintendenza delle Marche ha indicato una lunga serie di prescrizioni al progetto. E’ vero?

"Nella prima Conferenza dei servizi del 7 dicembre 2022 la Soprintendenza ha richiesto una serie di indagini. Le risultanze delle stesse hanno totalmente avvallato l la correttezza del progetto. Il primo dicembre 2023 si è svolta la conferenza dei servizi decisoria sul progetto esecutivo con esito positivo".

Solidea Vitali Rosati