‘Trenino’ di luci nel cielo di Pesaro: satelliti di Starlink?

Pesaro, 14 giugno 2023 – Un ‘trenino’ di luci, in apparenza circa 15-20, che transitava in direzione ovest-est, è stato avvistato nel cielo l’altra sera, intorno alle 22,50. Lo ha fotografato un pesarese residente a Santa Maria delle Fabbrecce, e ha postato il tutto su un gruppo social della città, chiedendo se altre persone avessero visto la stessa cosa, e di che cosa si trattasse. E si è scatenato il dibattito.

L’ipotesi più accreditata, ma non confermata, è che si trattasse di satelliti di ‘Space X’, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, creata per l'accesso a internet satellitare globale in banda larga.

Quel tipo di satelliti vola sulla terra in orbita a circa 550 km di altezza. Ma nel dibattito qualcuno ha anche suggerito che potesse trattarsi di un meteorite che si stava incendiando dopo il contatto con l’atmosfera. Solo che non era una scia unica, gli ha fatto notare qualcuno, ma punteggiata.

Di certo c’è che il passaggio delle luci è stato molto veloce. Nessuna segnalazione risulta sia arrivata alle forze dell’ordine, come avvenuto in precedenza in altri casi, in presenza di scie luminose che non avevano una spiegazione immediata.