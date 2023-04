Luci, sonorità, umanità e suggestioni. Sul palco si scatenano "Le ferite del vento"

Cochi Ponzoni e Matteo Taranto sono gli interpreti di "Le ferite del vento" in scena da giovedì a domenica al Teatro Sperimentale. Su testo di Juan Carlos Rubio e regia di Alessio Pizzech, lo spettacolo è anche l’ultimo in cartellone della stagione di prosa.

"Lo spettacolo – si legge nelle note di sala - offre un racconto intenso, fatto di emozioni, che riporta in superficie temi archetipici e li restituisce con un linguaggio vicino alla quotidianità capace di svelare la poesia delle piccole cose e riconsegna intatta allo spettatore l’originaria forza del teatro". Il giovane Davide, alla morte del padre Raffaele si ritrova a dover sistemare le sue cose. Nel perfetto ordine degli oggetti lasciati dal genitore, uno scrigno chiuso ermeticamente attira la sua attenzione. Dopo aver forzato la serratura, per la quale sembra non esistere nessuna chiave, al suo interno scopre una fitta corrispondenza ingiallita dal tempo. La lettura di quei fogli, ricevuti e gelosamente conservati, lo porta a conoscenza di un segreto che mai avrebbe potuto immaginare: il padre aveva una relazione con Giovanni, il misterioso mittente di quelle lettere appassionate". "I due protagonisti, nel corso dello spettacolo – racconta il regista Alessio Pizzech - si muovono da un punto all’altro della scena avvolti da un’atmosfera di luci e sonorità che si colorano di volta in volta delle suggestioni di un parco o dei rumori di un interno, portando con loro un racconto di vita nel quale è l’umanità dei personaggi a pervadere quella degli interpreti". Con la stagione di prosa volge al termine anche Oltre la Scena che prevede l’appuntamento con la compagnia di Le ferite del vento sabato 22 aprile alle ore 17 al Teatro Sperimentale. Biglietti in vendita al botteghino dello Sperimentale. Informazioni Amat