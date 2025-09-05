Luci su musica e sapori per valorizzare il territorio

Sabato 6 e domenica 7 settembre, Mombaroccio si anima con "Note di Rinascita", cartellone ideato dall’architetto e musicista Alessandro Saffioti. Un progetto che punta a valorizzare luoghi storici e dimenticati, riportando alla luce siti di pregio attraverso musica e sapori del territorio. La prima serata (Teatro comunale, ore 20) sarà dedicata al blues degli anni ‘20 con il duo composto da Manuela D’Ubaldo alla voce e lo stesso Saffioti al pianoforte. Domenica 7, sullo stesso palco, sarà la volta del tenore Alessandro Moccia, accompagnato al pianoforte da Valentino Bastianelli. In programma arie liriche e un omaggio al compositore Riccardo Zandonai.

Due generi apparentemente distanti, ma legati da un unico filo conduttore: "Lirica e blues sono entrambi generi popolari fondati sulle emozioni", ricorda Moccia. A presentare gli eventi sarà il mezzosoprano Francesca Maria Sassu che eseguirà anche un omaggio rossiniano. I concerti saranno preceduti da un aperitivo, offerto dalle cantine Pisaurum e Il Conventino, all’interno della manifestazione Wine O’Clock. Dalle 10 alle 22 sarà aperto anche un mercato di prodotti agroalimentari e artigianali locali. Una commistione tra arte ed enogastronomia che "inaugura una serie di tre eventi promossi dalla Confocommercio Marche Nord dedicati alle nostre eccellenze", ricorda la sua direttrice Agnese Trufelli. Per Mirko Ciaffoni, presidente della Proloco di Mombaroccio, l’obiettivo è "rivitalizzare il centro storico con un evento itinerante tra Teatro comunale, Palazzo del Monte con il suo giardino e i musei visitabili nel borgo". Saffioti nota: "È un progetto che rimette al centro dell’attenzione un comune piccolo come dimensione, ma grande come patrimonio storico e culturale. Una ricchezza ancora da studiare e scoprire". Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Leonardo Damen