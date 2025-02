Luci sulla strada, pedoni più sicuri

Da un paio di giorni è più sicura, per i pedoni, la Strada 424 Della Valcesano all’altezza di Monte Porzio. Il Comune ha completato l’installazione della nuova segnaletica verticale luminosa su 5 passaggi pedonali nel tratto di Statale che attraversa il proprio territorio.

"Un primo concreto passo – lo hanno definito il sindaco Marco Moscatelli e l’assessore Matteo Bugugnoli – verso una maggiore tutela degli utenti più fragili della strada". Nello specifico, in ognuno dei 5 attraversamenti per i pedoni che erano già esistenti, è stata collocata un’apposita segnaletica su ambo i lati dotata di lampeggianti alimentati da pannelli solari integrati e da una batteria. La luce intermittente è visibile sia dai conducenti dei veicoli che procedono in direzione monte mare, che da quelli che percorrono la strada in senso contrario e sui pali è posizionato anche un pulsante azionabile da chi deve utilizzare le strisce, che aumenta l’intensità dell’impulso luminoso.

Procedendo dall’interno verso la costa, il primo dispositivo è stato installato all’altezza della pasticceria ‘La Dolce Vita’; il secondo in corrispondenza della farmacia; il terzo all’ingresso di Castelvecchio; il quarto di fronte alla Bcc; e il quinto poco più avanti della pizzeria ‘Flavour’.

In merito ai costi dell’intervento l’amministrazione comunale ha precisato che è stata stanziata una cifra di circa 25mila euro. Certamente soldi ben spesi, perché la 424 è sempre stata un’arteria estremamente trafficata e pericolosa.

