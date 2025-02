Lucia Annibali racconta la "rinascita" della donna

La legalità e la lotta alla violenza contro le donne. Sono questi alcuni dei contenuti dell’incontro in programma domani, nell’ambito delle iniziative della Commissione Pari Opportunità in occasione del mese di marzo incentrate sul tema della rinascita. L’appuntamento è per le ore 21, presso il Mississippi: qui si terrà l’incontro "Oltre l’odio, storia di forza e di rinascita. Siamo tutte Lucia. Insieme contro la paura", che conclude il Festival "Luci della Legalità", organizzato dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo.

Lucia Annibali parlerà di rinascita. Con la presentazione del suo ultimo libro ripercorrerà i momenti bui e il suo nuovo percorso di vita. Il tutto con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e il sostegno della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. Ingresso libero.