Lucia, il sogno si avvera. Ha ’vinto’ il mondiale come capo ufficio stampa

Da Case Bruciate alla MotoGp, unica donna in un mondo maschile, Lucia Gabani ha esordito col botto nella classe regina assaporando la gioia del primo mondiale conquistato da un team indipendente, Prima Pramac Racing, grazie all’impresa di Jorge Martin. Nell’era della comunicazione, Lucia ha avuto un compito decisivo: guidare l’ufficio stampa a soli 32 anni.

Una proposta arrivata dal team manager Gino Borsoi dopo alcuni anni passati a lavorare in Dorna. "Sapevo che arrivavo in una squadra che puntava a vincere ed è stata una grande sfida perché nel box io e l’ingegnera della Ducati siamo le uniche due donne in mezzo a una trentina di uomini. Ma ho sempre avuto il rispetto e l’ascolto di tutti, mi sento una di loro". E col capo-tecnico Daniele Romagnoli, che è del Gallo, ogni tanto partiva una battuta in dialetto: "Il motto coi meccanici nel box era: dai giò che fem nott!".

Un’avventura incredibilmente bella e meritata, costruita con le sue sole forze. "Ho sempre avuto due passioni: lo sport e la comunicazione. Da piccola vedevo lo sport come il luogo dove tutto è possibile, ho praticato dieci anni di kung-fu ed eravamo solo due bambine in mezzo ai maschi. Le arti marziali ti insegnano la dedizione e l’impegno, non a caso kung-fu significa duro lavoro". Alle superiori frequenta Ragioneria ("la scelta sbagliata") e per dare libero sfogo al desiderio di scrivere apre un blog (che intitola "Giovani sogni") dove raccontava storie di sport locali. Poi s’iscrive a Sociologia e dopo la laurea entra alla Scuola di Giornalismo di Urbino.

"Ho fatto tante esperienze fuori che mi hanno formato, iniziando dall’Erasmus a Parigi, prima volta all’estero, senza sapere veramente il francese perché quello di Ragioneria è commerciale. Poi gli stage grazie alla Scuola di Giornalismo, a Bruxelles con Euractiv e in Dorna: e lì la mia grande passione per le moto, che contagia tutta la mia famiglia appassionata da sempre di motori, è esplosa. Per me è stato del tutto naturale, anzi mi è sempre sembrato innaturale che alcuni sport siano a volte così lontani dalle donne. Mio fratello trafficava nel garage coi motorini, la parte tecnica mi incuriosiva".

Ma Lucia non vuol essere pilota, sogna di essere chi racconta quelle imprese: "E infatti le prime volte che sono entrata in questo mondo, mi emozionava di più veder lavorare giornalisti che ammiravo da sempre, molto più dei piloti. La svolta è stata l’anno passato a Sky, una palestra immensa dove, grazie alle esperienze precedenti, ho imparato presto a maneggiare il nuovo sito: ho ricevuto molta fiducia, se penso che a 22 anni Guido Meda ascoltava i miei suggerimenti mi vengono i brividi. Il web è il posto in cui oggi c’è più mercato per cui consiglio a tutti i ragazzi che vogliono fare questo mestiere di acquisire competenze in questo campo. Però non mi hanno assunto, così ho investito un anno per imparare l’inglese facendo la ragazza alla pari in una famiglia nel sud dell’Inghilterra. Ed è proprio in quel periodo che ho iniziato a collaborare con Dorna come freelance seguendo la Superbike, poi mi hanno offerto la Motogp e a fine 2019 sono volata a Barcellona, dove pochi mesi dopo ho dovuto sopportare anche la reclusione del Covid, ma non mi sono arresa". Ci vuole tenacia per realizzare i propri sogni.