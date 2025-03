Lucia Mascino stasera al Sanzio

Questa sera (ore 21), al Sanzio di Urbino Lucia Mascino sarà in scena con “Il Sen(n)o“. Attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema sia d’autore sia popolare, la Mascino sarà protagonista di un monologo volutamente sfidante su un tema attuale come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet. Il monologo è stato scritto da Monica Dolan e tradotto da Monica Capuani, dopo un enorme successo in Inghilterra, con la regìa di Serena Sinigaglia. Lo spettacolo è proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune di Urbino con Amat.

Lucia Mascino ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra i quali: 4 candidature ai Nastri d’argento, il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018 come miglior attrice protagonista e il Premio Flaiano per il teatro nel 2023. "Quando ho letto il testo un anno fa – racconta l’attrice – ho pensato che fosse urgente portarlo in scena. Abbiamo impiegato un anno con Serena per addentrarci in una materia così toccante, complessa e piena di riverberi come la manipolazione continua della nostra identità che viviamo, immersi come siamo, in modelli di marketing più che in situazioni reali, e come questa manipolazione sia ancora più violenta e fuori controllo nella zona dell’infanzia e dell’adolescenza". A mettere in scena lo spettacolo Serena Sinigaglia regista eclettica e trasversale, la cui carriera dura da più di 25 anni, dirige opere liriche e prosa.