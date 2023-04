Luciana, ecco il finale "Vi racconto i miei amori e la splendida vecchiaia"

di Luciana Severino

(segue ...)

La mamma che, prima della guerra era ricca, aveva un bel risparmio, ma non aveva soldi. Essi erano vincolati anche della firma di mio padre di cui non si sapeva nulla. Avevano centomilalire e se avesse potuto usarli comprava più di una casa, che si vendeva anche a 40.000 lire. Dopo la guerra quel denaro non è stato sufficiente per accomodare il nostro tetto, danneggiato. Avevamo fame, ma non c’era nulla. Noi bambine ci sedevamo sul portone e quando passava un soldato americano gridavamo "good morning" e questi ci regalava cioccolata. Era il mio unico pasto, insieme a un po’ di pane bagnato nell’acqua. Un giorno arrivò mio padre, aveva viaggiato con mezzi di fortuna, veniva da Taranto, dove viveva ormai in una base antiaerea in disuso. Con un camion siamo andati verso la Puglia. A Taranto il babbo viveva, insieme a pochi marinai nelle campagne. Periodo splendido. Insieme ad altre due bambine avevamo a disposizione tutta la zona militare, che pian piano veniva smobilitata. Nelle garritte, vuote, giocavamo con gioia a nascondino. A sei anni la mamma mi riportò a Pesaro e fui ospite della sorella Marina. Questa insieme al marito Achille (maresciallo dell’esercito) viveva in via Monti. Io ero affidata soprattutto a zia Jole, sorella della nonna materna, che aveva cresciuto i suoi 4 figli, rimasti orfani da piccolissimi. Poi mio padre a 29 anni potè congedarsi con 30.00 lire al mese. Si viveva con mille lire al giorno per cui eravamo abbastanza poveri. Poi mio padre, soprattutto perché ero femmina e non il maschio desiderato, cominciò una vera persecuzione nei miei confronti. Ero anche bravissima a scuola (vi sono andata dalla terza in poi) ma non contava. Ormai ogni cosa era motivo per darmi addosso: ero imbranata, stupida, cretina. La mia vita è diventata un inferno. Da ragazza, per lui ero una donnaccia, e se qualcuno mi guardava (ero bellina) era perché ero una donnaccia. Poi i miei genitori mi presentarono il figlio di un’amica. Un ragazzo bellissimo di cui mi sono innamorata alla follia. Era un marinaio. Sono stata con lui tre anni. Un bellissimo rapporto epistolare. Purtroppo il ragazzo, che a vent’anni aveva avuto un figlio con una albanese, era un donnaiolo incallito. Alla fine, con dolore, l’ho lasciato: ho preferito soffrire un po’ che per tutta la vita. Avevo molti corteggiatori, perché sono un tipo apertoe, ma non ho voluto altri fidanzati. Verso i 2223 anni non sopportando le angherie del genitore ho accettato la corte di un ragazzo bruttino e imbranato. Ho deciso poi anche di sposarlo e un’altra vita difficile mi è venuta incontro. La sorella, ragazza libera e indipendente, non mi poteva vedere e mi rendeva la vita un inferno. Mio marito non è stato capace di aiutarmi. Non avevamo soldi. La paga di Gianfranco, che lavorava nel ristorante dei genitori, era di 10 mila lire la settimana più vitto e alloggio. Non si poteva toccare il cibo: massimo un piatto di pasta. Poi mio suocero, per un affare sbagliato perse tutto il capitale (oltre a due ville, un enorme terreno lungo la Nazionale e tutto il denaro). In più il Comune creò la zona pedonale in centro e noi che avevamo il ristorante in via Giordano Bruno, abbiamo perso tutti i clienti abituali: i rappresentanti che venivano da tutta la regione. Dovevamo pagare un forte mutuo di 20.000 l’anno, non c’erano entrate sufficienti per cui mio suocero pensò di affittare il ristorante. Mio marito è restato senza lavoro, io non ero ancora di ruolo, avevamo 3 figli. Periodo duro, finché mio marito, iscritto alla graduatoria dei disoccupati, fu assunto come bidello. Anche io sono entrata di ruolo. E così pian piano la nostra vita si è normalizzata. Non abbiamo mai avuto molto denaro, ma ero abituata. Abbiamo cresciuto i figli e quando hanno deciso di andare all’università, li abbiamo aiutati. Dei tre il maschio si è sposato con una bravissima ragazza, le femmine sono rimaste felicemente single. Adesso vivo una vecchiaia da sogno: mando avanti la casa, coltivo i miei hobby (ceramica e lettura), mi faccio portare "in giro" dalle ragazze che vivono con me e ogni giorno faccio una puntatina tra i negozi e se mi piace qualcosa la compro. Non molto, non ne sono capace.