Luciana, magliaia di ferro

E’ la storia di una generazione di ferro quella che ha scritto Luciana Cecchini. Oggi ha 88 anni. E ha messo nero su bianco i ricordi di bambina quando le bombe, lungo la linea Gotica, lei che è nata a Marotta, cadevano nel giardino di casa mentre giocava con una amichetta. Ed una scheggia le ha amputato un dito. Poi quella passione per la maglieria è diventata una professione con la prima macchina acquistata a 15 anni, per confezionare i primi pullover che molti anni dopo sarebbero finiti sui mercati europei ed anche americani.

"Scrivi, scrivi, raconta la tua storia che è bella", le hanno sempre detto un po’ tutti, medici compresi. E lei a Galantara durante la riabilitazione, dopo un intervento ad un’anca, ha preso penna e carta ed ha iniziato a scrivere quel libro che viene presentato oggi pomeriggio con inizio alle 16,30 nel suo grande negozio, la boutique Luciana, in via delle Betulle davanti al nuovo Palasport. Accanto ha i figli Caterina e Marco che mandano avanti l’impresa di famiglia ed anche il marito – 65 anni di vita assieme –, Giancarlo Tonucci, un fanese doc perché è nato in via Fanella 90 anni fa.

L’altra faccia della stessa medaglia, Giancarlo, di una “emigrazione“ a chilometri 12 perché Luciana Tonucci arriva a Pesaro per lavorare nell’impresa dei Salvaterra, lui per lavorare nella ricostruzione della città. Lei il braccio e cioè la creatività nel confezionare maglie e maglioni, lui ha rappresentanto l’incarnazione dello spirito imprenditoriale in un’epoca senza internet e dove, per andare ad intercettare i clienti all’estero, dovevi avere dei colpi... geniali. Una coppia che ha poi messo in piedi una impresa con anche 22 lavoranti, le "Confezioni Luciana", appunto.

"Questo libro nasce per caso – racconta Luciana – perché dove andavo tutti mi chiedevano della mano. Io raccontavo e raccontavo e la reazione era sempre la stessa: ma lei signora queste cose le deve scrivere. E così ho fatto". Il libro che viene presentato oggi pomeriggio è la storia di una generazione di ferro che ha camminato sempre guardando avanti con una "vitalità travolgente e contagiosa, prendendo forma nella passione per il lavoro e nell’amore di Luciana per la famiglia". Con questo libro che porta il titolo “E tutto andò a buon fine. Storia della mia vita“, una finestra che illumina una generazione che camminando tra sacrifici e difficoltà ha conquistato un posto al sole perché... "Tutto andò a buon fine".

m. g.