Luciano Battisti Le moto per l’addio E un’urna a forma di casco custodirà le sue ceneri

I grandi funerali fanno diventare piccole anche le chiese. Perché per l’addio a Luciano Battisti, sono state più le persone rimaste sul piazzale, di quelle che sono riuscite ad entrare sotto le volte della chiesa parrocchiale di Soria. La salma è arrivata scortata da una trentina di motocicilisti e davanti al portone d’ingresso era schierata la Benelli 350 di Renzo Pasolini. E’ stata messa in moto per l’ultimo saluto con la bara che usciva tra gli applausi. Un lungo rombo che ha abbracciato "questo amico che viveva per le moto. Una grande passione di cui rendeva partecipi tutti, oltre ad una persone squisita, un grande amico", dice Paolo Baronciani che come Luciamo Battisti ha corso per la MotoB. Tutto il popolo dei motori schierato: da Paolo Campanelli, ai fratelli Eugenio ed Enzo Lazzarini; quindi piloti del passato come Gallina e Villa, i meccanici di squadre corse, alcuni rappresentanti del club Valentino Rossi, e naturalmente il grande schieramento del moto club Benelli a partire da Paolo Marchinelli, perché la sede di viale Mameli era la seconda casa di questo imprenditore con la passione dei motori. Presente anche il sindaco Matteo Ricci. Quindi rappresentanti del club delle auto storiche dedicato a Dorino Serafini. Presente anche Giancarlo Selci che era amico del padre di Luciano Battisti, Walter, per una collaborazione che era nata, lui ancora ragazzino, quando la Radiant, la fabbrica di bruciatori, stava nascendo.

Diversi professionisti, poi Luigina Corsini presidente dello Iopra che ha assistito Battisti nell’ultimo doloroso tratto della sua vita. A seguire la bara all’entrata in chiesa, la moglie Graziella, il fratello di Luciano, Paolo, quindi tutti i parenti. Abbracci e occhi gonfi di pianto. Ed il finale di Luciano Battisti, un uomo che ha collezionato oltre 200 moto con alcuni gioielli unici, sarà molto particolare perché le sue ceneri, dopo la cremazione verranno messe all’interno di un casco da motociclista che verrà depositato in quel suo sogno che non è riuscito a vedere realizzato: il suo museo delle moto che è in fase di conclusione all’interno di una capannone a Villa Fastiggi.

m.g.