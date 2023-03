Luciano Battisti morto a Pesaro: industriale di successo, ma per lui la vita vera era in sella a una moto

Luciano Battisti è il primo a sinistra

Pesaro, 27 marzo 2023 – Era anche un industriale di successo Luciano Battisti. Perché la grande fabbrica di Montelabbate che produceva bruciatori e che guidava assieme al fratello Paolo, negli ultimi anni aveva avuto una crescita importante. Luciano Battisti era questo. Ma soprattutto era forse il più grande amante, collezionista e conoscitore della grande tradizione del motorismo non solo pesarese. Nel suo capannone c’erano tutte le moto che hanno scandito i grandi successi della Benelli nei circuiti di tutto il mondo: da quella di Jarno Saarinen, a quella di Renzo Pasolini fino ad arrivare un ‘pezzo’ davvero mitico come la 500 con la quale Mike Hailwood corse il gran premio di Monza del 1969. Duecento in totale le moto che Luciano Battisti aveva accumulato negli anni e che non voleva che andassero disperse. "Ho acquistato un capannone a San Pietro e lì metterò tutta la mia collezione – disse –. Ho costituito una fondazione ed ho lasciato anche un fondo per mandare avanti il mio museo". Ed era ad un passo dal vedere il suo sogno completato. Non c’è riuscito. Perché ieri pomeriggio intorno alle 17,30 Luciano Battisti si è spento nella sua abitazione, nei primi tornanti della panoramica San...