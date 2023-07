Luciano Carallo, la promessa dell'atletica italiana che si allena da solo con il supporto del nonno

A Urbino vive una promessa dell’atletica italiana, che oltre ad avere già in tasca diverse medaglie e grinta da vendere, vanta un altro merito: si allena tutti i giorni da solo, col solo supporto telefonico dell’allenatore, che è suo nonno e vive in Molise.

Abbiamo parlato con Luciano Carallo, diciassettenne studente del liceo classico Raffaello, reduce da un terzo posto di prestigio nei 3000 metri ai campionati italiani di atletica tenutisi a Caorle pochi giorni fa.

Non era un corridore fin da piccolo: "Da bambino – spiega - facevo nuoto, ma ho notato che mi riuscivano particolarmente bene le corse di resistenza. Quindi ho fatto alcuni anni col CUS Urbino, per poi passare ad una società di San Benedetto del Tronto che ha una squadra di mezzofondisti come me, quando ho iniziato ad avere dei bei piazzamenti regionali. Ma vivo sempre a Urbino e mi alleno da solo".

Una situazione unica tra le promesse dell’atletica come lui, seguite costantemente da tecnici e società.

"Mio nonno, ex tecnico di atletica, mi dà le istruzioni tramite whatsapp e chiamate. I miei luoghi di training sono lo stadio e il campo da calcio di Cavallino. Certo, correndo da solo il tempo passa lentamente e sono meno stimolato rispetto a quando ogni tanto mi alleno coi compagni della Sambenedettese; e poi in gara noto che mi capita di toccare gli avversari involontariamente, non essendo abituato al gruppo.

Però quando corro mi sento libero, nel corpo e nella mente, mi rilasso e stacco dallo studio".

Nell’ultimo anno Luciano si è messo in luce a livello italiano: campione regionale di corsa campestre, ottavo ai nazionali, campione regionale nei 5 km su strada, fino al bronzo italiano del 25 giugno nella categoria Allievi.

Ma per ora non ha intenzione di modificare la sua routine: "Quando vado a scuola – dice – mi alleno sette giorni su sette nel pomeriggio, e ultimamente ho iniziato anche a farlo due volte al mattino, prima delle lezioni.

Certo, sono molto motivato e la mia famiglia e i professori mi sostengono tanto".

Non mancano i sacrifici: "Alcuni giorni non mi andrebbe di correre, ma ci vado lo stesso, perché poi mi accorgo che la costanza ripaga.

Non posso uscire con gli amici nei periodi pre gara, ma mi rifaccio dopo".

Nel futuro, spera di migliorare ancora per arrivare ad essere tra i migliori in Italia; ma per ora, ancora un’ultima gara e poi il meritato riposo estivo.

Giovanni Volponi