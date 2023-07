"LucinCircolo", la città spiegata con la luce

Domani alle ore 21 si inaugura "LucinCircolo", un anello stradale costituito da illuminazioni, video mapping e installazioni artistiche per segnare e segnalare le cose notevoli del centro storico di Fossombrone: per esempio la chiesa di San Filippo, la Casa museo-Quadreria Cesarini, il Museo Archeologico e la Pinacoteca Vernarecci. Il percorso verrà accompagnato da lampade dell’illuminazione pubblica a basso impatto energetico, di colore rosso. "Molliche di pane" luminose (da qui il nome di "LucinCircolo") che condurranno per mano i visitatori guidandoli alle varie tappe del tragitto.

Seguendo l’itinerario di "LucinCircolo" il visitatore raggiunge le maggiori attrazioni della città e i luoghi meno noti del centro storico. Questo grazie a un uso creativo della luce: in uno spirito di risparmio energetico, come strumento di rigenerazione urbana e come occasione di riscoperta dell’identità culturale dei residenti. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma di promozione turistica Fossombrone Città Felice.

Nel percorso trovano posto anche tre mostre diffuse dal titolo "The Ring", a cura di Riccardo Tonti Bandini, con opere di quattro giovani artisti che valorizzeranno i contesti dell’identità urbana.

La Quadreria Cesarini sarà il polo di congiunzione dei tre solo show di Noa Pane (1983), Pengpeng Wang (1991) e il duo ME(A)LS costituito da Elena Manfrè (1997) e Lorenzo Sbroiavacca (1989). Le mostre saranno visitabili fino al 31 agosto.

Il progetto in questione è promosso e cofinanziato dalla Regione Marche e dal Comune di Fossombrone, in collaborazione con l’Accademia Raffaello e con il contributo di Illumia. Le mostre sono curate da Riccardo Tonti Bandini, mentre le installazioni artistiche sono di Andrea Solomita e Emiliano Pascucci con Beacon.

Hanno collaborato lo studio fotografico Paci e il direttore onorario dei musei di Fossombrone Anna Matteucci. L’organizzazione è di Sinopia. Per info: www.comune.fossombrone.ps.it

a.bia.