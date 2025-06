Lucio Pezzolesi: l’arte perde uno dei pilastri

L’arte pesarese perde un suo pilastro. Lucio Pezzolesi (foto) è venuto a mancare ieri mattina. Precursore fin dagli anni ’80 dell’uso di materiali plastici nelle sue opere. Artista a tutto tondo, amante di Fellini e della musica dodecafonica, usata per elaborare l’ opera "Alle vittime di Hiroshima". Attraverso la docenza nelle scuole d’ arte di Pesaro e Fano, sua città natale, ha mantenuto per decenni uno stretto legame anche con i giovani, come loro punto di riferimento. Nel 1968 inventò il Tact: grande scatola ricoperta di laminato plastico giallo che grazie un foro praticato sul coperchio ruotante fornisce allo spettatore l’opportunità di inserire una mano e compiere esperienze tattili. Invenzione sempre rimasta dentro le mura domestiche ma finita anche sui libri d’arte. Il rosario sarà martedì 17 alle ore 18 nella chiesa del Cristo Risorto, il funerale mercoledì alle 10 sempre al Cristo Risorto.

Lorenzo Mazzanti